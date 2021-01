Carlos Salcido podría crear una nueva liga de futbol

Escuchar Nota

Gracias por todo LBM un aprendizaje muy muy grande pic.twitter.com/yvQxbOYuCS — carlos salcido (@carlossalcido7) January 7, 2021

Hace unos díasrenunció a su cargo como presidente en la, tras los malos manejos que ha tenido el certamen. El jugador histórico Chivas quieres seguir en el mundo de futbol y planearía una nueva liga, en donde incluiría a algunos ex compañeros.Según información del portal Mediotiempo, el oriundo dese unirá con varios futbolistas retirados para hacer un nuevo torneo, además cuenta con el respaldo de algunos directivos de la LBM. Se espera que en el mes de febrero se conozcan más detalles de la competencia, ya que faltan afinar algunos aspectos.La misma fuente reveló que el ex jugador delvisitó a algunos presidentes y las sedes de los equipos en lapara presentar su proyecto. Afortunadamente los otros directivos le mostraron su apoyo e interés de pertenecer a la nueva liga.Los que Salcido pretende es que el certamen tenga solidez económica y deportiva, ya que no quiere que se presenten los errores de la. Cabe mencionar que en dicha competencia han desertado más de 10 equipos por problemas financieros y ya quedaron siete clubes en busca del campeonato.se retiró con losen el Apertura 2019, el cual fue el último torneo de los escualos en primera división. Su mejor momento lo vivió con las Chivas Rayadas del Guadalajara, en donde ganó cinco campeonatos, incluido el de lay jugó el Mundial de