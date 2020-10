Carlos Slim propone elevar la jubilación a 75 años

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Carlos Slim comentó que debido a la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 se debería elevar la edad de jubilación y recordó a empresarios la opción de una jornada laboral de 3 días a la semana durante 11 horas para abrir espacio a otras personas.



“Este virus que ha puesto en jaque a todo el mundo ha generado una situación económica y social inusual que conducirá a una nueva normalidad”, indicó.



El empresario participó en el XIX Congreso de Directivos CEDE y sostuvo que al elevar 10 años la edad de jubilación e evitaría la quiebra de la situación financiera de los países.



También indicó que la pandemia de Covid-19 afecta principalmente a la generación de empleos y el desplome en el consumo de bienes y servicios no necesarios.



El dueño de América Móvil reconoció que España ha propuesto mejorar la educación y la capacitación tecnológica o incrementar la inversión privada en infraestructuras pero porta mejorarse.



Señaló que el país tiene un gran capital humano y sería esencial conducir este cambio civilizatorio como lo esta haciendo China.



En el caso de Europa, Slim comentó que mientras empresas como Amazon en Estados Unidos o como Alibaba en China realizan grandes cambios, en Europa y España no se ven iniciativas.



Slim dio algunos consejos empresariales y propuso no vender por debajo del coste y tener estructuras simples o mínimos niveles jerárquicos.