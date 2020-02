Carlos Vela disputa un duelo de clubes en México por primera vez

Escuchar Nota

“Es el mejor jugador que tiene México ahora por su forma de pensar, es un tipo fuera de serie, en cualquier momento te resuelve el partido a su favor o da un pase para gol. Lo tienen estudiado, sabemos cómo se mueve, la inteligencia que tiene y trataremos de cerrarle circuitos”.

“Espero al mejor rival, independientemente si viene de pretemporada o no, porque a la hora del partido es jugarse el prestigio, y nosotros estamos defendiendo al futbol mexicano”, sentenció.

Laestá de vuelta. Esta noche arrancan losde ida y con un ingrediente especial;como profesional.El oriundo de Quintana Roo nunca jugó un encuentro en México, pues mientras militó en lasdisputó duelos en categorías inferiores, pero jamás lo hizo con el Primer Equipo, ya que a su regreso de Perú, después de salir, "La Hiena" se fue al Arsenal de Inglaterra para comenzar con su carrera deportiva.Esta noche El Bombardero y el LAFC, de la(MLS), chocarán ante el León en la Concachampions en busca de dar el primer golpe para tener más cerca su pase a los Cuartos de Final. En punto de las 21:00 horas en el Estadio León se lleva a cabo el compromiso, el árbitro es el slavadoreño Ismael Cornejo.La última ocasión en la que los Esmeraldas disputaron este compromiso fue en la Temporada 2014-2015, en la cual ni siquiera pasaron de la primera ronda, por lo que están comprometidos para desarrollar un mejor papel, pero su rival en turno es uno de los conjuntos más completos de la liga estadounidense.El conjunto angelino llega con poca actividad, sólo ha encarado partidos amistosos, el más reciente de ellos el pasado miércoles 12. El arranque de la MLS es hasta finales de febrero y principios de marzo, y el estreno del equipo de Bob Bradley será el 3 del próximo mes ante el recién llegado.En el recienteLa Fiera viene de una derrota a manos del, lo que le provocó bajar hasta el tercer peldaño de la tabla general con 12 unidades, por debajo de Pumas, actual líder, y del América, con 14 y 13 puntos respectivamente.El segundo duelo de esta serie se disputará el jueves 27 de febrero en el Estadio de Los Ángeles, juego que arrancará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.En conferencia de prensa hablótimonel del León y aseguró que han estudiado muy bien a Carlos Vela, pues saben la calidad de futbolista al que enfrentan.Al ser cuestionado acerca si los mexicanos son los equipos favoritos para seguir avanzando en el certamen, resaltó que “no, hay que jugar los partidos, son 180 minutos, tenemos que trabajarlos, tenemos que hacer partidos perfectos y en nuestra casa tenemos que salir a hacer el mejor partido de nuestra vida”.Por último, comentó que esperan al mejor rival de todos, sin importar si tuvieron pretemporada o no, pues a la hora de la hora puede surgir cualquier situación.Desde la partida de Vela aha militado en equipos como el Salamanca, Osasuna y Real Sociedad de España, en el último se convirtió en ídolo y formó una dupla de en sueño con el actual ofensivo del Barcelona, el francés,Otro partido que se lleva a cabo esta noche es entre el, contra el. El juego se dispuata a las 19:00 horas en el National Stadium Independence Park.La Máquina luce como favorito, ya que enfrenta a un equipo con mucho menos plantel y exigencia, por lo que de no conseguir el pase a la siguiente ronda, fabricaría un fracaso más y el segundo en la era de, pues el uruguayo no logró su calificación a la Liguilla la campaña pasada a pesar de que el conjunto no inició el certamen con el al frente del equipo y hubo muchos cambios.