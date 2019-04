Carlos Vela llegó a 11 goles en la MLS

Carlos Vela sigue cosechando éxitos en la MLS, aparte de colocarse como líder de goleo con 11 tantos tras anotar en el empate de 1-1 ante el Seattle Sounders, también es el jugador que más rápido ha superado las 10 dianas en una temporada. Aunque Carlos Vela anotó, el LAFC no aprovechó la ventaja numérica y empató como parte de la Jornada 10 de la MLS.En un partido donde en cuatro minutos cayeron los goles, el conjunto de Los Ángeles sumó su segundo empate de la temporada, aunque no fue bueno ya que al minuto 18 el Seattle se quedó con 10 hombres por la expulsión de Cristian Roldán.El duelo comenzó movido y el Seattle abrió el marcador al 1’ por conducto de Jordan Morris, quien recibió un pase filtrado y definió a la salida de Tyler Miller. Rápido se levantó Los Ángeles FC ya que al 4’, Vela puso el 1-1 al cerrar la pinza en un centro de Diego Rossi para anotar su gol 11 de la temporada.El partido siguió parejo hasta que al 18’ Roldán vio la roja por un manotazo a Eduard Atuesta. Ya en la segunda parte, Cristian Ramírez no pudo anotar para el LAFC al 47’ y después Vela tuvo el segundo, pero se cayó antes de pegarle al balón al 62’ de juego. Todavía con 10, el Seattle tuvo jugadas de gol y al 74’, Nicolás Lodeiro disparó y estuvo cerca de anotar para los locales. Al 95' Kelvin Leerdam dejó al Seattle con 9 hombres, pero el marcador ya no se movió.Con este resultado el LAFC sigue de líder en la Conferencia Oeste con 23 puntos, el Seattle es tercero con 18 unidades.