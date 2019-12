Carlos Vela y LAFC rivales de León en octavos de Concachampions

Where Champions Are Crowned #SCCL2020 pic.twitter.com/kJN4F4Q7r4 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 10, 2019

, en los octavos de final de laEl equipo de Guanajuato quedó emparejado cony tendrá que visitar la ciudad de Léon, Guanajuato, para buscar el pase a los cuartos de final del campeonato. Vela, quien como futbolista comenzó en las fuerzas básicas de Chivas, pero dejó al club tapatío después del título mundial de la Selección Mexicana Sub-17, al aceptar una oferta de Arsenal.Por su parte, el América jugará contra elenfrentará al Alianza de El Salvador.El Cruz Azul jugará los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf contra un equipo que todavía no existía cuando alzaron su último campeonato de liga, el Portmore United de Jamaica.El equipo jamaiquino fue una de las sorpresas de la. El conjunto caribeño fue fundado en 2003, cuando el Hazard United se mudó de la comunidad de Claredon debido a razones financieras, para convertirse en el Portmore United.Atlanta United (EUA) vs Motagua (Honduras)América (MEX) vs. Comunicaciones (Guatemala)Cruz Azul (MEX) vs Portmore United (Jamaica)LAFC (EUA) vs. León (MEX)Tigres (MEX) vs. Alianza (Salvador)NYCFC (EUA) vs. San Carlos (Costa Rica)Seattle Sounders (EUA) vs Olimpia (Honduras)Montreal Impact (CAN) vs Saprissa (Costa Rica)