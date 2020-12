Carlos Villagrán ‘Quico’, podría postularse para las elecciones con Querétaro Independiente

Escuchar Nota

“Efectivamente, hay un interés, al menos así lo ha manifestado una de las personas cercanas, un representante también del señor Villagrán. Ha mencionado que tienen la intención de participar, no han determinado hasta este momento qué candidatura o qué cargo quisiera participar. Están de manera muy interesada en participar en el proceso electoral”, dijo María Concepción según El Heraldo de México.

El proceso electoral rumbo a las elecciones del 2021 ya comenzó y con él el destape de los candidatos a los diferentes cargos a lo largo de México, así, no faltan los candidatos que resaltan de otros, tal es el caso de, mejor conocido como Quico por la exitosa seria “El Chavo del 8”.En los recientes días se dio a conocer que Carlos Villagran estaría interesado en incursionar en la política de México, pues podría aspirar a ser candidato por el partidoIndependiente durante los comicios del 2021.De acuerdo con medios locales, el actor y comediante Carlos Villagrán de de 76 años de edad,de Querétaro, mismo que hicieron llegar su deseo a oídos de María Concepción Herrera, presidenta del partido Querétaro Independiente.María Concepción indicó que Carlos Villagrán “Quico”, sería bienvenido en la organización política para ser representante en las próximas elecciones, sin embargo desconoce a qué cargo podría contender el actor del Chavo del 8 de Chespirito.Asimismo, la presidenta de Querétaro Independiente indicó queia del partido para ser contendiente a una candidatura, misma donde deberá indicar cuál será el cargo aspirado.Uno de los requisitos para ser candidato por algún puesto en cualquiera de los estado de la República es ser residente de la entidad en, rubro que Carlos Villagrán "Quico" tiene cubierto, pues desde 1986, es residente de Querétaro.Esta no sería la primera vez que el actor Carlos Villagrán muestra interés en la política, pues en el año 2015, elanunció que buscaba enfilar al comediante para ser candidato en las elecciones de ese año en el estado de Querétaro.Hasta el momento Carlos Villagrán no ha confirmado los supuestos, pero el actor tiene antecedentes ante la premisa, pues sí ha mostrado interés en la política.Con información de Debate