Carmen Sarahí cantará en los Premios Oscar

Los Ángeles.- El Oscar tendrá su pequeño "toque mexicano".



La cantante Carmen Sarahí, quien da voz a Elsa de "Frozen" para Latinoamérica, se unirá a las "Elsas del mundo" para un número musical durante la gala.



Sarahí se une a Idina Menzel (voz de Elsa en inglés) y otras siete actrices de doblaje de alrededor del mundo para interpretar "Into The Unknown" ("Mucho más allá"), nominada a Mejor Canción Original.







El tema fue compuesto por los ganadores del Oscar Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez; pareja responsable de otro éxito de "Frozen", "Let It Go".







También participarán la española Gisela; María Heiberg, de Dinamarca; Willemijn Verkaik de Alemania; Takako Matsu de Japón; Lisa Stokke de Noruega; Kasia Laska de Polonia; Anna Buturlina de Rusia y Gam Wichayanee, de Tailandia.



El tema forma parte de Frozen 2, secuela de la exitosa película de Disney que hasta el momento se coloca como la película animada más exitosa de todos los tiempos, al superar los mil 400 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.



La 92º gala de Oscar se realizará el próximo domingo 9 de febrero en Los Ángeles, California.