Carnicero mata a perro con ayuda de su hijastra

Ciudad de México.- Un carnicero, identificado como Antonio Hernández, acuchilló, degolló y colgó a un perro mestizo llamado Spike, para después arrojarlo a un basurero donde agonizó hasta morir.



Los hechos ocurrieron el jueves pasado en las inmediaciones del Mercado San Juan la Joya, en Iztapalapa, donde el can llegó hace un mes, por lo que fue adoptado por los locatarios.



Los hijos de los comerciantes jugaban con el animal, sin que representara un peligro para nadie. Antonio Hernández, quien tiene una carnicería en el lugar, estuvo en desacuerdo con que se le alimentara.



El día del ataque, algunos niños molestaron al perro color chocolate, que era una cruza de pit bull. El animal se enojó cuando lo golpearon con un palo y soltó una mordida a uno de los menores, sin causarle daño.



Con ese pretexto, el carnicero tomó uno de sus utensilios, acuchilló al perro y lo degolló enfrente de los menores. Su hijastra lo ayudó a colgarlo.



Los lamentos de Spike alertaron a algunos locatarios y vecinos de lo que había ocurrido.



Antonio trató de ocultar la evidencia del crimen arrojando el cuerpo del can al basurero del mercado, según se lee en la carpeta de investigación CI- FEDAPUR/A/UI-3C/D/001115/12-2019.



El comerciante y su hijastra no fueron detenidos porque no hubo flagrancia, no obstante ambos son investigados ya que este tipo de crimen está penalizado hasta con dos años de cárcel.



Del asesinato del perro también tomó conocimiento la asociación protectora de animales Mundo Patitas, la cual denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur), donde ya se había iniciado un expediente de oficio.



Norma Huerta, presidenta de la organización, hizo un llamado a las autoridades para castigar a los responsables.