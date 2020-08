Carol Burnett la ‘reina de la comedia’ vive un drama en su familia

Escuchar Nota

Tres expedientes abiertos

Tiene 87 años y una carrera televisiva que le ha valido el título de "reina de la comedia americana". Ante millones de televidentes sacó petróleo en sus entrevistas a las glorias del Hollywood clásico (de Gloria Swanson a) y atesora premios como quien colecciona cromos: entre otros, seis Emmy y cinco Globo de Oro.merece preocuparse poco más que por su salud, pero a la legendaria actriz no le ha quedado otra luchar por la custodia de su nieto, que reclama en un juzgado de Los Ángeles.Burnett y su tercer marido, Brian Miller, han firmado los documentos para ser temporalmente responsables legales de(14), el hijo de, la menor de las tres hijas que tuvo Burnett con el productory que el pasado julio amenazó con quitarse la vida. Tras aquel episodio, fue ingresada en un centro psiquiátrico bajo la infame ley 5150 del estado de California, la misma por la que, Amanda Bynes o Kanye West acabaron encerrados durante varias semanas. El hijo de Erin, que ahora está con sus abuelos, podría ser entregado a una familia desconocida de no firmar el juez una sentencia en favor de Burnett.A lo largo de sus cortos 14 años, Dylan ha sufrido el abuso y las adicciones de sus padres, viviendo en un ambiente "inestable, impredecible e insalubre", según la demanda de los abogados de Burnett. Lo que la actriz quiere es educar a su nieto y darle todo lo que necesita: mantenimiento, cariño y ayuda. En un comunicado, la veterana comediante ha manifestado sobre su hija más pequeña: "Toda su vida adulta, mi hija Erin ha abusado de manera severa de sustancias, lo que le ha provocado problemas de adicción. Los últimos 19 años los ha pasado entrando y saliendo de centros de rehabilitación. Ha sido ingresada en 8 ocasiones, durante al menos 30 días cada vez".Cuandoamenazó con quitarse la vida, fue la propia familia la que llamó a la policía, que la internó primero en ely, más tarde, en el Chino Hills Hospital para un tratamiento intensivo de desintoxicación. Mientras, el padre de Dylan ha entrado voluntariamente en otro centro de rehabilitación, por lo que no puede hacerse cargo de su hijo. Esta es la tercera ocasión en la que este adolescente se encuentra con un expediente abierto en el. Ya había sufrido abandono materno en 2018 y en 2019.Las leyes de California permiten a un abuelo pedir la custodia de un nieto, pero para ello tiene que demostrar que el menor no recibe un trato justo de sus padres o sufre abuso o negligencia.La petición de Burnett coincide con una entrevista que acaba de conceder a la revista "", donde habla sobre su difunta hija Carrie, fallecida a causa de un cáncer cuando tenía 38 años. Antes, tuvo que superar el infierno de las drogas. "Carrie fue capaz de rehabilitarse antes de cumplir los 18 y pasamos juntas 20 años maravillosos", explica Burnett. "En el hospital, antes de morir, me dijo: ‘‘Todos los días me despierto y decido que hoy voy a amar mi vida’’. Y ese fue su mantra".