Carol lucha con una sonrisa contra la atrofia muscular

Saltillo, Coah.- Carol tiene 6 meses y una sonrisa que se merece el mundo entero, porque es la única manera que tiene para expresar su felicidad por la vida, debido a que el resto de su cuerpo está inerte, víctima de la atrofia muscular genética que padece.



“Cuando cumplió 4 meses le dio neumonía y la hospitalizaron, de ahí la mandaron a una clínica del IMSS en Monterrey y le hicieron el estudio de atrofia muscular y (enfermedad de) Pompe, en el cual salió positivo”, narró Carolina Roque, madre de Carol.



La enfermedad la dejó tan frágil como una muñequita que no puede respirar por sí misma y está conectada las 24 horas del día a un tanque de oxígeno que la mantiene viva.







Enfrenta la pequeña Carol difícil situación



Al pedir el apoyo de los saltillenses, Carolina Roque explicó la difícil situación que pasa su familia debido a la frágil condición de salud de la pequeña Carol, quien padece de atrofia muscular.



“Carol no se mueve ni se sostiene. No puede mover sus piecitos ni sus brazos, también tiene problemas para la deglución y por eso le estoy dando pura fórmula de tomar”, comentó la madre.



Por su condición de salud, la bebé necesita un aspirador de flemas que se le acumulan en el pecho y la asfixian frecuentemente.



“Ese aparato le va a ayudar a tener limpios sus pulmones porque se le acumulan flemas, y como no puede toser, se empieza a poner morada”, narró Carolina.



De acuerdo con la cotización de las Farmacias del Rosario, el aspirador de flemas marca Hergom que necesita Carol tiene un costo de 7 mil 800 pesos, que la familia no puede cubrir, por lo que solicitan el apoyo de las autoridades y la ciudadanía.