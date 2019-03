Carta de ‘no reelección’ es una trampa: PAN

Estamos viendo una trampa de Morena con la Revocación de Mandato. Los @SenadoresdelPAN estamos convencidos de que en esta causa debemos estar muy unidos, se está jugando el futuro del país. Con @MLopezSanMartin, por @NoticiasMVS. — Mauricio Kuri (@makugo) 18 de marzo de 2019

Con la revocación de mandato estamos frente a un riesgo de proporciones políticas nunca visto en nuestro país: la reelección del Presidente de la República y la clara intención de convertir a #México en un Estado autoritario. ¡No lo vamos a permitir! pic.twitter.com/Wdfg3dfN5v — Mauricio Kuri (@makugo) 18 de marzo de 2019

La carta de no reelección que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una trampa, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri.El panista señaló; “francamente no le creo”, al referirse a la carta de “No reelección”, que firmó el mandatario.Recordó que en el 2005, López Obrador, dijo que lo dieran por puerto para las elecciones presidenciales, sin embargo no sólo compitió en el 2006, sino también en el 2012 y en el 2018.El panista destacó que con la revocación de el mandato "estamos frente a un riesgo de proporciones políticas nunca antes vistas en el país: la reelección del presidente de la república y la clara intención de convertir a México en un estado autoritario".