Carta de un ‘chivahermano’ a Álvaro Morales: ‘Eres comunicador, no payaso’

“Lo que hiciste el fin de semana respecto a Uriel Antuna, es cruzar líneas de respeto, sí, Uriel ha tenido malos, muy malos días, créelo, estoy seguro que él lo sabe y la afición ya se lo reprochó también, no hace falta que venga ‘un personaje’, por no decirte ‘bufón’, a reventarlo y pedir su retiro, tu Álvaro, eres un ‘comunicador’ que juega a hacer un personaje que, cobardemente genera odio, en un país donde lo último que necesitamos es generar más odio, ya no estás en la escuelita para jugar al ‘bullying’”.

Carta de un aficionado. Totalmente de acuerdo

Tras las constantes críticas que ha hecho Álvaro Morales hacia Chivas, donde este fin de semana atacó al jugador Uriel Antuna al preguntar en redes sociales cuándo anunciaría su retiro, esto tras las múltiples fallas que tuvo el fin de semana en el duelo de la jornada 6 ante Cruz Azul,de ESPN.En primera instancia,, donde es objetivo y "no cae en ofensas", pero que no es lo mismo en cuanto "interactúas en mesas de debates o redes sociales. Como crítico frente a un micrófono y una audiencia deberías ser responsable y ético, sin hacer show (si buscas eso, vete a otro tipo de programas), entiendo que, forzosamente quieras generar un personaje, que al final, termina siendo insípido, y molesto”Aseguró que él como otros analistas y comentaristas, quienes se encuentran detrás de un micrófono, pueden ser expuestos públicamente, pero eso no hace que los jugadores pidan su retiro, como él lo hizo con Uriel Antuna.Por tal motivo, el aficionado en su carta declaró que el hecho de tener un micrófono al frente no "te da la posibilidad irresponsable, por cierto, de tomar tus medios y levantar un linchamiento contra una persona”.Durante la emisión de ESPN AM de este martes,. De modo que sólo se limitó a decir que los “llorones” están más cerca de ser traidores que otra cosa.Con información de Milenio y SDP