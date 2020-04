Cártel de Sinaloa contrató maestros de universidad para hacer fentanilo

Escuchar Nota

The Sinaloa Cartel’s fentanyl production continues despite the global pandemic’s limits to Chinese trade, thanks to rogue university chemists. https://t.co/BQe1cZcH2Q — Breitbart News (@BreitbartNews) April 3, 2020

“Los carteles mexicanos de la droga trabajan mano a mano con funcionarios corruptos de alto nivel en el gobierno mexicano”.



6) According to court documents, Vantiger "allegedly drove on desolate highways through much of Southern & Central California, which detectives said is common for drug traffickers to avoid law enforcement." https://t.co/C3lz3UDUu7 — Robert Arce (@robertrarce) March 5, 2020

The Sinaloa Cartel cargo would arrive from Mexico into San Diego and was flown to Buffalo.



US authorities said the trafficking “Turned Buffalo into ground zero for fentanyl/heroin trafficking in NY State; fuelling addiction, overdoses and violent crime”.https://t.co/NAsi8nCTVc pic.twitter.com/SAaPqNEzxl — skepticalifornia (@skepticaliblog) January 7, 2020

De acuerdo con el medio estadounidense, elpese a la pandemia mundial por ely todo gracias a los maestros de universidad que les ayudan.El Cártel de Sinaloa también es responsable del envío de dos ingredientes principales conocidos como NPP y 4aNPP, que son esenciales en la fabricación de fentanilo.Cuando inició la pandemia, los economistas supusieron que el cierre de las fronteras a causa del COVID-19, tendría un impacto negativo en la capacidad de los carteles mexicanos para fabricar fentanilo.No obstante, para su sorpresa, los recientes datos de incautaciones de CBD (Cannabidiol) indican quÚnicamente en febrero, por ejemplo, se incautaron 255 libras (562 kilogramos) de CBD sólo en los puertos de entrada.Así lo aseguró Terry Cole, ex agente especial de la DEA, quien agregó: “A veces, es difícil saber quién es quién cuando se trata de carteles, policía federal, fuerzas militares y gobierno federal”.Cole también informó que los movimientos de efectivo entre México y China son una preocupación común para Estados Unidos, pues, “los chinos se han convertido en los líderes mundiales para lavar dinero, así como para la distribución de fentanilo”.¿Cómo envían las drogas a China?Las drogas químicas se envían a través de un buque de carga con bienes legítimos que aparecen en recibos y facturas estándar.Así, los barcos llegan a puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Ensenada, mismos que de acuerdo con el ex agente de la DEA están bajo el control de las organizaciones de narcotraficantes que facilitan la llegada, el paso y la entrega de la droga.El actual liderazgo del Cártel de Sinaloa a manos de Ismael Zambada García, ‘Los Chapitos’ y Rafael Caro Quintero hizo que los laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina, también comenzaran a producir fentanilo.De acuerdo con Cole, en 2018, el Cártel de Sinaloa comenzó a contratar a profesores de química de universidades de todo México.Desde entonces, los expertos han estado trabajando en los laboratorios de fentanilo ubicados en Sinaloa, en donde se encargan de la supervisión diaria de la producción.Actualmente también trabajan en tratar de cambiar la versión análoga molecular del fentanilo para crear una nueva versión sintética, con el objetivo de utilizar diversos componentes químicos y no depender únicamente de los productos disponibles sólo en China.