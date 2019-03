Cártel del Noreste, una amenaza latente para Monterrey

El Cartel del Noreste pretende tomar el control de Monterrey, capital del estado de Nuevo Léon, y la zona metropolitana, de acuerdo con informes en México. Hace dos semanas en el municipio de San Pedro Garza García, apareció colgada una narcomanta con un mensaje que firmado por el Cártel del Noreste, el remanente del sanguinario Cártel de los Zetas.Amenazaban con matar a los integrantes del Cártel del Golfo (CDG). También "a la gente del Gato " que no ha abandonado la ciudad. La pancarta afirmaba también que el alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, supuestamente trabaja con ellos."El Gato" ha establecido un fuerte control del mercado de la droga en Monterrey, la tercera área metropolitana más grande de México y un importante centro industrial y de negocios a nivel regional.De acuerdo a un reporte de Stratfor Threat Lens , el Cártel del Noreste está dispuesto a llegar a "cualquier limite para avanzar en sus intenciones" de retomar el control del negocio de la droga, en el estado de Nuevo León.Tal ofensiva probablemente enfrentaría la resistencia de los grupos que se encuentran actualmente en el área y, por lo tanto, implicaría una violencia significativa, algo para lo que deberían prepararse las empresas con intereses en el área.El narcomensaje también advertía que los que paguen "derecho de piso" a "El Gato", gente del Cártel de los Beltran Leyva; ahora tendrán que pagárselo al Cártel del Noreste, si no habrá consecuencias, incluso, señala el portal, amenaza con asesinatos.En respuesta, una narcomanta atribuida a "El Felino", en referencia a "El Gato", apareció en las calles de Monterrey amenazando a quienes, presuntamente, llevarían la violencia a la plaza. Advierten que su organización está bien establecida en la zona y que está preparada para enfrentar a los "intrusos".Las demandas de extorsión por parte de los dos grupos criminales, a las empresas que operan en el estado, presentarían a las compañías un riesgo latente.El CDN se ha visto envuelto en un batalla por Ciudad Vitoria en el estado de Tamaulipas , con "la vieja escuela" de Los Zetas. Aparentemente está lucha por el territorio no ha agotado los recursos del Cártel del Noreste.Si las amenazas de la CDN son ciertas, y está intentando tomar el control del enclave de San Pedro Garza García y el resto del área metropolitana de Monterrey, podría producir una escalada significativa de violencia en áreas donde muchas empresas y organizaciones tienen intereses.La CDN también ha sido una amenaza para los periodistas. El semanario Proceso reportó que hace un par de semanas, periodistas que trabajan en el área metropolitana de Monterrey recibieron amenazas de presuntos miembros del Cártel del Noroeste a sus celulares. Los criminales dijeron conocer información personal de los comunicadores, como su domicilio y actividades de su famila.Según los informes, exigieron pagos para permitir que los periodistas sigan trabajando. Amenazar a los periodistas no es una actividad nueva para la CDN: en diciembre de 2018 amenazó al periódico Expreso en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, al dejar un mensaje enfrente del periódico acompañado de una cabeza humana en un refrigerador.