Cártel huachicolero mató a 15 en bar para distraer a autoridad

La matanza de 15 personas en el centro nocturno “La playa men’s club” el sábado en Salamanca fue una acción “del Cártel de Santa Rosa con el fin de distraer de las acciones de la autoridad”, afirmó el Fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre.Ya se tienen identificados a algunos de los responsables “y estamos trabajando para lograr su identificación total y su detención”, señaló.Mientras que, de los 15 hombres asesinados, informó la Fiscalía, varios tenían antecedentes por delitos contra la salud, otros por portación de armas de fuego; por lo menos uno de ellos permanece sin identificar.“Algunos son identificados de manera muy clara con el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero no del todo (no todos)”, según declaraciones del Fiscal en noticiero radiofónico con Denisse Maerker.En Guanajuato, la Fiscalía no dio información después del comunicado del domingo en el que refirió que se ubicó que fueron siete los atacantes en el bar.Pero en su llamada al noticiero en la Ciudad de México, el Fiscal Zamarripa Aguirre sostuvo que por información de inteligencia “tenemos una meridiana certeza de que se trata de este grupo “; es decir, que la autoría de la masacre que también dejó cinco personas heridas, es del grupo delictivo que encabeza “El Marro”.Testimonios, video grabaciones de cámaras públicas en la zona del bar y elementos balísticos recabados refuerzan esta línea, según Carlos Zamarripa.Aunque luego el Fiscal aseveró que este grupo “estaría debilitado” sobre todo por el operativo en la comunidad de Santa Rosa, mismo que continúa.Sobre éste, Zamarripa mencionó que a la fecha se han asegurado 62 vehículos con reporte de robo que estaban en distintos puntos e inmuebles cateados en la comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagran.Acusan de sedición a Mariela, presunta orquestadora de los narcobloqueos.En cuanto a las cinco personas que permanecen detenidas por el operativo -de las siete iniciales, de las cuales la presunta operadora financiera Angélica N, y su pareja fueron liberados- se judicializaron carpetas en los que se aparecen como imputados por delitos del fuero común.Tal el caso de Mariela N., quien es señalada como quien pagaba las movilizaciones de mujeres y niños para impedir los operativos en la comunidad y quien ordenaba los bloqueos carreteros con vehículos incendiados.Contra Mariela se abrió carpeta de investigación y se le presentó ante un juez del sistema penal acusatorio por intento de homicidio y sedición, según datos del Poder Judicial del estado.No obstante, Apro conoció que la mujer no ha sido vinculada a proceso, pues, aunque ya fue presentada el sábado 9 en audiencia, se pidió la ampliación del plazo para definir su situación legal, y será hasta el viernes 14 cuando se reanude la audiencia para resolver si es vinculada o no.