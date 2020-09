Cárteles mexicanos ganaron en dos años casi 50 mil mdd

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Entre los años 2016 y 2018, se estima que los cárteles mexicanos ganaron casi 50 mil millones de dólares, indicó Santiago Nieto, responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



Aclaró que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, bien por su departamento o por otras instancias, ante las autoridades competentes.



Nieto señaló que su departamento multiplicó el número de denuncias ante los tribunales -en 2018 presentó 82 y en 2019 fueron 164- y frente a las seis sentencias condenatorias conseguidas en 2018, el año pasado se lograron 84.



Nieto recordó que la principal amenaza de México es el crimen organizado, al que se combate desde el lado financiero, de seguridad y rastreando la corrupción política y judicial que lo protege.



La lucha contra la corrupción ha sido el principal objetivo de la administración de Andrés Manuel López Obrador desde que llegó al poder en diciembre de 2018 y nadie duda que la actividad de la UIF se ha incrementado. No obstante, algunos críticos con el gobierno temen que los procesos abiertos no se traduzcan en el desmantelamiento real de las redes delictivas o corruptas y denuncian que ha habido un doble rasero según si los afectados en las tramas eran afines o no al ejecutivo.