Casa Blanca no participará en audiencia por juicio a Trump

Ciudad de México.- El abogado del presidente Donald Trump dijo este domingo que la Casa Blanca no participará en las audiencias que comenzarán el miércoles en el Congreso de Estados Unidos para considerar si se aprueba iniciar un juicio político contra el mandatario.



"No puede esperarse que participemos de manera justa en una audiencia cuando aún deben ser designados los testigos y mientras sigue sin aclararse si Comité Judicial permitirá al presidente un proceso justo a través de audiencias adicionales", escribió el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, en una carta al jefe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler.



Y añadió: "Bajo las actuales circunstancias no pretendemos participar en su audiencia del miércoles", refiriéndose al día en que debe comenzar la segunda ronda de audiencias en el proceso con miras a la destitución de Trump.



Con información de Excelsior