Casa de Emilio Lozoya no puede ser subastada: abogado

"La casa (de Lomas de Bezares) no se puede mover, ni traspasar ni vender hasta que se termine el juicio. No es producto de soborno o acto ilícito y vamos a ganar con las pruebas suficientes", afirmó el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo.En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el litigante rechazó que el inmueble, cuyo valor ronda los 30 millones de pesos, sea vendido, como lo anunció el titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas."Existe una suspensión, la casa no se puede mover, traspasar ni vender hasta que se termine el juicio. Está engañando este señor. La fiscalía no lo puede hacer, ya presentamos las pruebas de propiedad legítima de Emilio Lozoya, no se puede declarar en abandono porque hay una suspensión definitiva por un juez federal", declaró."La casa está asegurada porque el juez ordenó el cateo para ver si Emilio estaba ahí. Es guerra de rumores, lo que vale es lo jurídico y legal ", agregó.Coello Trejo aseguró que existen pruebas de que el inmueble es de procedencia lícita y que las presentará ante el juez."Según la acusación, Altos Hornos dio sobornos un año antes de que (Lozoya) fuera funcionario. Existen contratos de los trabajos, mucho antes de que soñara ser director de Pemex, (Emilio) tenía sus empresas en Suiza mucho antes de que llegara, las declaró a la Comisión Pública. Es absoluta mentira", sostuvo.Sobre la casa de la esposa de Emilio Lozoya en Ixtapa, el abogado dijo que los recursos con los que fue adquirida son lícitas al provenir de un fideicomiso."Yo tengo las pruebas, los estados de cuenta de que con su patrimonio compró eso. Vamos a esperar para presentarlos ante un juez", anunció.Coello dijo que se trata de una "guerra de rumores y lo que vale es lo jurídico y legal. Se dicen muchas cosas, pero lo único que es válido es lo que se puede comprobar", concluyó.