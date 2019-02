Casa de Roma reporta asistentes previo a Oscar 2019

La casa donde vivió y trabajó Cleo, interpretada por Yalitza Aparicio en la película Roma de Alfonso Cuarón, sigue recibiendo visitantes y este domingo no es la excepción, sobre todo a unas horas de la entrega de los Premios Oscar, donde suma 10 nominaciones, publicó Milenio. La calle Tepeji, en la colonia Roma, lucen abarrotada; parejas y familias se reúnen para tomarse fotografías en el número 22, donde vivió el director mexicano y en el 22, tachada que se uso para filmar el largometraje.Muchos llegan a pie, otros detienen el coche, unos más pasan en grupo como parte de los recurridos turísticos de la Ciudad de México; algunos visitantes vienen del Estado de México, no quieren perder la oportunidad de conocer la locación, sobre todo en esta fecha tan especial."Hoy ganamos", dice la multitud en un grito, sintiendo a Roma como suya. "Yalitza gana hoy", menciona una mujer segura de que el talento y la belleza mexicana tiene todo para competir a nivel internacional. No pierden la fe y esperan que el equipo se lleve todas las estatuillas "o ya de perdis un par".Algunos vienen porque pesaron que aquí podrían ver la transición de la película o la premiación; por fortuna, gente de la producción está cerca y les anuncia que pueden moverse a Plaza Río de Janeiro para ver la ceremonia de los Oscar.