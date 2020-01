Casa Millon consuma polémica subasta de arte precolombino de México

Escuchar Nota

"Se está trabajando en Cancillería sobre una convención que pueda resolver el problema entre el Estado desposeído, en este caso México, y el tercer adquiriente. Espero que en un futuro se tengan noticias alentadoras para frenar el tráfico ilícito de bienes culturales mexicanos”, comenta.



Una, cuya antigüedad oscila entre los años 250 y 600 de nuestra era,ayer en la; ya que fue adquirida por 75 mil euros, a pesar de que no alcanzó el precio de salida contemplado entre 80 mil y 120 mil euros.Según los resultados publicados en el portal de la subastadora, quey, según el dictamen del INAH, sólo 28 son originales, la mayoría de las piezas se remataron por debajo del precio de salida.Entre las piezas mexicanas mejor cotizadas se encuentran una(lote 87), que esperaban vender entre 25 mil y 30 mil euros; pero se remató en 22 mil. Una máscara teotihuacana del 250 al 650 d.C. (lote 51), que se ofreció entre 25 mil y 35 mil euros; se adquirió en 19 mil. Y un. (lote 91), cuyo costo inicial era de 20 mil a 30 mil euros, se adjudicó por 14 mil.Y sorprendieron lotes como el 48, de un vaso maya decorado que se ofrecía en 9 mil euros y se vendió en 9 mil 600.El 18 de septiembre, la casa Millon remató 120 piezas procedentes de México.Para el experto en derecho internacional, el que México no pueda detener estos remates ni repatriar las piezas sustraídas no es un fracaso, “sino que".