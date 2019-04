Casa Tiyahui, centro para la comunidad

“Lo que nosotros empezamos hace 10 años fue una especie de camino en el desierto, en donde había terracería y no había luz, estaba oscuro”, explica Aniremak Santos, directora de Casa Tiyahui. “Fue como hacer camino por el desierto y de noche, nos tropezamos y nos espinamos muchas veces. La gente de mi generación creció con una idea de lo individual y de la competencia, del beneficio propio sobre el de la comunidad y llegó a haber malentendidos, nosotros quisimos cambiar eso”, agrega.El centro y colectivo saltillense ha crecido y se ha afianzado en su labor de promoción cultural en muchos rangos: en el arte y el apoyo a los artistas locales, en la creación de un punto de confluencia para los artesanos y la venta de sus productos, hasta ser un sitio focal para hablar sobre política con respeto a todos los puntos de vista.Para Santos, Casa Tiyahui busca recuperar una necesidad ancestral en los humanos: el de la comunidad. Para ella todos necesitamos de todos, especialmente al vivir en un mismo sitio, en este caso Saltillo. La directora señala que el recinto es una forma de volver a crear un espacio seguro para todos. Como lo eran las tribus nómadas del norte del país.“Creímos que era importante hacer un ejercicio para experimentar lo que era el trabajo colectivo. Esta casa se abrió para introducir esa labor de trabajar con el otro. Venimos de una cultura ancestral que salía a cazar en pequeños grupos. Entonces esa idiosincracia de estar agrupados permanece en los saltillenses. Pero fue algo que se perdió un poco con la tecnología. Nosotros, en Casa Tiyahui, quisimos unir esos cambios para dar paso a una nueva relación entre todos y ofrecer alternativas de vida. La idea con la que abrimos esta casa es lo que siempre decimos: otro mundo es posible”, comentó a Zócalo en entrevista.En esta década Casa Tiyahui ha existido gracias a un movimiento económico autosustentando: restaurante y ahora bar; teatro y escenario musical, son actividades que han ayudado a que siga firme sin necesidad de acercarse a las instancias.“Intentamos transformar ese tejido social de una comunidad con el poder de la cultura y todo lo que eso conlleva. Nunca hemos dejado de lado nuestra independencia, porque así demostramos que la cultura se hace a pesar de los recursos gubernamentales, es por pura voluntad. Queríamos demostrar que ese esfuerzo sí se podía hacer con más creatividad que dinero”.“No solo somos una coperativa sino que también somos un centro cultural, un restaurante y un bar; un lugar para el teatro y una tienda artesanal. Somos todo eso, y es algo que implica realizar un esfuerzo para malabarear los recursos con los que contamos, pero hemos aprendido a hacerlo andando en el camino”, detalló.Si la necesidad que intenta cubrir Tiyahui es el de la comunidad, ha iniciado también su propia forma de crear una dinámica social. Tanto artesanal como artística. Para ellos este viaje, iniciado en el 2009, se ha visto enriquecido con artistas que se volvieron amigos y han dado su propia esencia al lugar.“En ese tiempo hemos visto pasar mucha gente que nos ha ayudado y nos ha hecho crecer. Por otra parte también hemos tenido un conocimiento para crecer en otras áreas, iniciamos independientes y así seguiremos. Pero también hemos crecido en el sentido de saber que no está mal dar y recibir ayuda, pero todo en un sentido justo. Los artistas que vienen y presentan su trabajo reciben íntegramente su dinero, Tiyahui les presta la casa porque sabemos que es el trabajo propio.“Otra de las cosas que han mantenido a Tiyahui y han permitido que lleguemos a estos 10 años es que la diversidad siempre ha estado presente para nosotros. Hay un mundo de artistas que han pasado por esta casa”, comentó.Ese dínamo cultural ha crecido, también, para formar una sociedad más abierta, pero también crítica. El asunto político es algo que atañe siempre, y que no hay que obviar. Sino que hay que tratarlo de frente, siempre respetando los puntos de vista, señala Aniremak.“Cultura es una palabra muy amplia y que abarca muchas definiciones. Parte de esta palabra es el aspecto democrático, no sólo es el arte, sino que hay una cultura de participación en las cosas que nos importan como sociedad. Debemos vincularnos con los demás y conversar sobre las problemáticas para, a partir de ahí, ser parte de las soluciones. Eso es ser una sociedad y Casa Tiyahui busca ser un punto de reunión y de crítica para estos temas”, finalizó.