Casetas tomadas en Nayarit y Sinaloa estaban en manos de la delincuencia: AMLO

"Estamos recuperando casetas de cobro que estaban en manos de la delincuencia o de personas que estaban acostumbradas a vivir de las tomas de las casetas en todo el país. Tenían tomadas todas las casetas, cobraban, incluso hasta amenazaban a los automovilistas. Esto pasaba en Nayarit, en Sinaloa, pasa todavía en Sonora, pero todo esto se está limpiando, se está enfrentando", destacó.



“Capfufe estaba como en las aduanas, todo mundo quería ser gerente de las aduanas. Aquí en Baja California los gobernantes eran quienes imponían a los directores de las aduanas en los gobiernos anteriores, ¿por qué? Porque ahí estaba la corrupción”.



“Migración, otra fuente de corrupción, otro nido de corruptos, también se está limpiando. Los puertos, las famosas APIS (Administración Portuaria Integral), lo mismo. Nada más pensemos en el puerto de Manzanillo, que es el puerto más importante de México, ya desplazó Manzanillo al puerto de Veracruz, pues ahí entraba de todo, contrabando y drogas”.



“¿Saben cuál es el estado más homicida en el país de acuerdo al a población? Colima y es por el puerto de Manzanillo, porque por ahí entraban las drogas químicas que tanto daño hacen a la juventud”, detalló.



El presidenteAl encabezar la ceremonia de la liberación de la caseta de Playas de Tijuana para residentes, el titular del Ejecutivo federal, acompañado del gobernador Jaime Bonilla, detalló que las casetas en Nayarit y Sinaloa ya fueron liberadas, pero reconoció que en Sonora aún está pendiente desalojar a manifestantes que mantienen tomadas algunas casetas.El mandatario acusó quela cual, señaló, era histórica porque “si a un político corrupto no le iba bien, no ganaba o no salía candidato, o era amigo del Presidente, le daban de premio Capufe”.Ante esto,y, al igual que las casetas, rescatar los puertos que estaban en manos de la delincuencia.En este sentido, señaló que la marihuana ya no es la droga más peligrosa, sino es el fentanilo “que destruye en meses la vida de los jóvenes? Pero, ¿dónde entraba esa droga? por los puertos. Por eso estamos poniendo orden, limpiando de corrupción”.