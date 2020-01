Cashexuales: Heteros que tienen relaciones gay por dinero

Se sabe que laes en realidad unDe tal modo que no necesariamente se puede ser 100% heterosexual (o lo que sea) todo el tiempo."Cashsexual" en realidad no es una orientación sexual, sino una manifestación de la misma,Joe Cort, autor del libro Is My Husband Gay, Straight or Bi?, los, pero que intiman con otros hombres a cambio de dinero y la sensación que genera el ser admirados y pagados por otros.Recibir elogios los hace sentir importantes, deseados y valorados, detalla el autor.Es por ello que su ego crece y comienzan a pedir cada vez más dinero por hacer "reales" los encuentros eróticos.Después regresan con su esposa y familia a una burbuja de heterosexualidad.Joe Cort se enfoca en hombres. Sin embargo,que se identifiquen con estas dinámicas.Después de todo, la necesidad de elogios y reconocimiento no distingue géneros.La "cashsexualidad" también se considera comoPara algunos podría tratarse de una etapa de transición.El problema de este tipo de etiquetas en tendencia, como los highsexuales , es que impiden asumirte y reflexionar sobre lo que realmente te gusta y quieres en tu vida.En vez de eso, convierten esas etiquetas en modas o tendencias que desacreditan la lucha por el reconocimiento de la comunidad LGBTTTIQ+.