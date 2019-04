Casi 600 muertos por cólera en Mozambique

La cifra de muertos por el paso del ciclón Idai en Mozambique aumentó hoy a 598, mientras al menos mil 641 personas resultaron heridas y más de 967 mil quedaron afectadas por las inundaciones, que dieron paso a enfermedades bacterianas, incluidos más de mil 300 casos de cólera.Las autoridades mozambiqueñas y los equipos de rescate recuperaron 80 nuevos cadáveres en el centro de Mozambique, la zona más devastada por el ciclón, lo que eleva el número de fallecidos a 598, informó este martes el Instituto Nacional de Gestión de Calamidades (INGC).Sumados los 185 muertos que Idai dejó en el vecino Zimbabwe y los 60 en Malawi, el balance total de víctimas mortales tras el paso de este ciclón por las tres naciones alcanza los 843.Además de brindar asistencia a los más de 967 mil afectados por el ciclón en las provincias mozambiqueñas de Sofala, Manica, Zambézia y Tete, las autoridades se esfuerzan por detener el brote de cólera, hasta ahora mil 304 casos, de los cuales 949 personas han sido dadas de alta y dos han fallecido.La mayoría de los casos (959) se han registrado en la ciudad porturaria de Beira, la más afectada por el ciclón, por lo que esta semana comenzará una campaña de inmunización tras la llegada de unas 900 mil dosis de vacunas, informó a la prensa el director nacional de Asistencia Médica de Mozambique, Ussene Isse.Un grupo de médicos procedentes de China trabajan para evitar la propagación del cólera, una enfermedad bacteriana que surge en las aguas estancadas y no potables.Pese al constante envío de ayuda humanitaria internacional, muchos de los alimentos y medicinas no han podido ser entregados a quienes los necesitan y el nivel de las aguas no ha descendido aún, dos semanas después del paso del ciclón, lo cual dificulta la entrada de los insumos por vía terrestre.El ciclón Idai azotó el pasado 14 de marzo la ciudad mozambiqueña de Beira con vientos de hasta 170 kilómetros por hora, luego se trasladó tierra adentro a Zimbabwe y Malawi, causando la muerte hasta ahora de al menos 843 personas, si bien la cifra podría ser mucho mayor, además dejando más de dos millones de afectados.