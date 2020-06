Casi cinco años sin Johan Gael; el niño saltillense que desapareció en Nuevo León

Escuchar Nota

“Despierto llorando la mayoría de las noches, y lo he soñado, tengo mucho la esperanza y siento que mi hijo está vivo, yo siento como madre que mi niño está vivo. Siempre le hablo a él y le digo que no se olvide de nosotros, que no se olvide de su hermano, mi hijo tiene ahorita ya 8 años y no verlo, por no tenerlo conmigo, me duele demasiado”.

“Es muy duro seguir sin saber nada de ti Johan, porque te estoy hablando a ti o le hablo a esas personas que te tienen mi amor, que nosotros tus papis te seguimos buscando, no descansamos hasta encontrarte, porque sabemos que un día te vamos a encontrar mi niño”.

Son ya casi cinco años de ausencia de, un niño de 3 años que desapareció en laAquel cuatro de octubre de 2015,y sus padres, Miguel y Yahaira, siguen buscando, no se cansan, de rastrear cada pista que reciben sobre el posible paradero del menor.El domingo se cumplieron, son más de mil días de ausencia de un niño que sólo quería divertirse pizcando piñones con su familia. Yahaira se dirige a su hijo, ella sabe que está vivo y que en algún momento lo va a volver a ver.Sus padres piden a las autoridades y a la población que el caso no quede olvidado, que continúen con la búsqueda del menor.A más de mil días sin Gael, su cuarto sigue intacto, con sus juguetes, en señal de esperanza de volverlo a ver.El padre de Johan mencionó que han recibido mensajes de muchas personas, incluso unas de, que mencionaban haber visto a un menor con las características de Johan, sin embargo al verificar las fotos se dieron cuenta de que no se trataba de él, por lo que siguen pidiendo el apoyo de la población para que reporte cualquier tipo de información sobre el pequeño.