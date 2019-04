Casi lo vence dolor y el peso de la cruz

Enrique LomelÍ no solo vivió el Calvario de Jesucristo durante la representación del Viacrucis organizado por la parroquia de San Nicolás de Tolentino, sino que necesitó de los rezos de la feligresía ramos-arizpense y del respaldo de un seguidor para cargar y aguantar en sus hombros una cruz de madera durante 18 cuadras hasta llegar al Santuario de Guadalupe.Quien representó el personaje de Jesús de Nazareth durante la edición número 44 del Viacrucis viviente en esta localidad requirió tomar muchos botellines de agua y quedarse recostado varias veces durante su largo y sufrido peregrinar al monte Calvario.Como cada año, la comunidad católica se concentró a las 10:40 horas, en la entrada del DIF Municipal ubicado en el cruce de las calles Ignacio Allende y Manuel Acuña, para seguir de cerca al contingente que dio vida a cada uno de los personajes que intervinieron en las 14 estaciones que vivió Jesucristo antes de ser crucificado.El calor que se registró ayer no evitó que personas de todas las edades fueran testigos del dolor que ocasionó cada latigazo que recibió Enrique Lomelí, su cuerpo quedó marcado durante el trayecto al Santuario de Guadalupe situado a un costado de la Alameda.Portando un sombrero yucateco, el párroco Roberto Velázquez Tetatzing no solo estuvo atento a cada una de las estaciones, sino invitó a los presentes al Viacrucis a que vivan un encuentro familiar y de reflexión para estar con Dios.