Casi seis millones de contagios en el mundo de Covid-19

Escuchar Nota

Washington.- El mundo está a punto de alcanzar los 6 millones de contagios pues hasta el corte registra 5 millones 999 mil 248 casos confirmados de COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, contabiliza 367 mil 183 decesos en 188 países.



Con decenas de países y proyectos para encontrar una vacuna efectiva contra la nueva cepa de coronavirus, el país con la mayor cantidad de contagios continúa siendo Estados Unidos, seguido por Brasil, Rusia y el Reino Unido.



Donald Trump, no deja de estar en el centro de la polémica internacional, no sólo por la gran cantidad de contagios y decesos, sino por haber declarado la víspera, que dejará de financiar a la Organización Mundial de la Salud por su actuación en la pandemia de COVID-19.



Estados Unidos, se acerca peligrosamente a los dos millones de contagio pues registra un millón 760 mil 740 casos confirmados de COVID-19 y 103 mil 472 decesos.



Con discursos muy similares a los estadounidenses, Brasil ha contabilizado 465 mil 166 mil casos confirmados de COVID-19 y 27 mil decesos, lo que lo coloca en el segundo país con más contagios.



Sin embargo, Reino Unido presenta más decesos que los brasileños, aunque menos enfermos: 274 mil 219 contagios confirmados y 38 mil 458 muertos.



En el caso de Medio Oriente, Turquía presenta 163 mil 103 contagios confirmados y 4 mil 515 decesos, seguido por Irán que, tiene menos contagios pero más decesos.



Hasta el momento se han registrado 148 mil 950 casos confirmados de COVID-19 y 7 mil 734 decesos.



Para África, país que sigue levantando las alertas internacionales por su frágil economía y sistema de salud, no parece reducir cifras de contagios.



Sudáfrica continúa al frente de contagios con 30 mil 967 casos confirmados y 643 decesos seguido por Egipto con 23 mil 449 contagios y 913 decesos.