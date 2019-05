Caso AHMSA: se atenta contra estado de derecho; Diputados

Diputados locales señalaron que se dañó el debido proceso y llamaron al Gobierno Federal a respetar la garantía de audiencia que amparan las leyes mexicanas, y que no se salvaguardó; en el caso del congelamiento de cuentas a la empresa Altos Hornos de México.El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Marcelo De Jesús Torres Cofiño, lamentó los hechos y destacó la importancia de cumplir con todos los procedimientos legales, “que se escuche a la empresa y que no se convierta la Unidad de Inteligencia Financiera en la mano golpeadora del gobierno federal, y menos si se tratase, como ya hay algunas especulaciones, de una venganza política”.Exhortó al Gobierno Federal a que actúe siempre apegado a derecho; “si se tienen que hacer las investigaciones que se hagan y si se tiene que sancionar que se sancione, sin embargo se debe atender el principio y la garantía de audiencia de cualquier gobernado, cualquier ciudadano”.Hizo votos porque dicha situación se resuelva con la mayor prontitud posible ya que en la Región Centro, principalmente Frontera y Monclova, la mayor parte de los ciudadanos dependen de la actividad productiva ligada con el acero.“Quienes somos demócratas creemos en las instituciones y creemos en la legalidad, lamentablemente el Presidente está acostumbrando al pueblo de México a que se cumplan sus caprichos; “yo obviamente creo en la legalidad y demandaré siempre que se cumplan los procesos”.Indicó que una vez cumplido el debido proceso legal, sin adelantarse a los hechos, es que se debe proceder; agregó que como Congreso de Coahuila seguirán de cerca lo que ocurra en los próximos días para en su momento, presentar su posición ante lo sucedido, aunque adelantó que es preocupante el daño económico que se está causando.La Diputada por Unidad Democrática de Coahuila, Zulmma Verenice Guerrero Cázarez, consideró que el Gobierno Federal debe apegarse a los lineamientos legales y dar oportunidad a que las personas señaladas presenten lo que a su derecho convenga.Consideró que en este caso se dañó el debido proceso, ya que no se cumplió con la garantía de audiencia; “hay que seguir todos los lineamientos independientemente de cualquier situación legal que se presente, tiene que dársele los derechos a los presuntos responsables de lo que se les imputa”, expresó.Por su parte el Director de la Delegación Coahuila de la Confederación Patronal Mexicana, Miguel Monroy, apuntó que obviamente esto traerá consecuencias económicas importantes para la entidad, sin embargo dijo que se debe esperar a que se aclare.“El Gobierno Federal está tratando de cumplir lo que prometió, estamos de acuerdo cuando es razonado; estamos de acuerdo en esa campaña anticorrupción, pero debemos de cuidar que no haya afectación personal a la población”, indicó.