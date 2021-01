Caso Cienfuegos quizás hizo tambalear un poco relación México-EU: representante demócrata

Escuchar Nota

"Sin duda hay temas importantes y algunos ríspidos que hay que tocar entre los dos países; algunos de ellos están el de las drogas, armas, migración, salud, el lavado de dinero y uno muy importante, que es la colaboración en temas de seguridad, que ha levantado un par de cejas últimamente, como expresó el ex embajador Arturo Sarukhan, por la decisión entorno al ex secretario de Defensa Cienfuegos. Quizás eso hizo un poquito de tambaleo en esa relación, ¿Qué suceda? habrá que ver en los próximos días".

"Hay que echar atrás mucho del caos generado por el presidente anterior (...) Aquí no hay un tema de raja tabla, tenemos que negociar".

"Al rededor del mundo se expresó un cierto nivel de tranquilidad, paz y alivio que hayamos salido de ese túnel tan oscuro durante los últimos cuatro años", agregó el demócrata.

La decisión de lade no ejercer acción penal en contra del ex, quizás hizo "tambalear un poquito" la relación entre, dijo, representante delen el país, a un día de la toma de posesión decomo presidente.En entrevista con Samuel Cuervo para MILENIO Televisión, el demócrata habló sobre el plan de relaciones bilaterales de Estados Unidos de la administración de Biden, quien inició ayer su mandato.Raether dijo que la relación entre México y Estados Unidos más allá de mejorar, debe mantenerse ya que "es excelente socialmente hablando, tanto en comercio, como entre personas porque somos países hermanos y vecinos".Dijo también que el gobierno de Biden tiene una presión muy alta y advirtió que "la luna de miel entre demócratas y republicanos no va a durar mucho tiempo; el tener control de la cámara baja y el Senado como tal incurre muchísimo sobre los hombros del partido demócrata y del mismo presidente Biden y vicepresidenta Harris".Raether reveló que hay 17 legisladores republicanos, los cuales expresaron su interés de trabajar con el gobierno de Biden, "lo que cual augura un cierto nivel de intención bipartidista".Sobre las expectativas de Cuba y Venezuela de un acercamiento mayor con Estados Unidos, sostuvo que "la forma de manejar ese tipo de dictaduras no ha sido tanto de ataques, sino de abrir los lazos diplomáticos (...) No es lo mismo una dictadura coreana que una venezolana o una cubana".