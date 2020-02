‘Caso contra Rosario Robles es un feminicidio político’

Escuchar Nota

, aseguró en el estudio de Tele Saltillo, que mantener a su madre encarcelada es cometer“Es un feminicidio político, pero además una acción orquestada, dondeque, independientemente de que vayas con una gran defensa jurídica, la consigna está dada; y un Congreso de la Unión sin materia, perodijo la hija de la exjefa de Gobierno.La política capitalina criticó lo que a su parecer es unpara mantener a su madre en la cárcel, y que no enfrente su proceso judicial en libertad., sin consignas de por medio: ella no ha sido acusada ni por desvío de recursos ni por lavado de dinero, a mi madre se le acusa por omisión, que es un delito que ni siquiera ha sido comprobado”, señaló Moguel Berlanga.El caso contra la exsecretaria dedurante el gobierno de Peña Nieto, comenzó con la investigación periodística conocida como “Estafa Maestra”.Para Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Estado que enfrenta una acusación por presunta omisión en el desvío dede una prisión con pruebas fabricadas de un delito que no ha sido probado y quepor lo que estrictamente tendría que llevar su proceso en libertad”, acusó Moguel, después de explicar que la exsecretariaen su contra.Rosario Robles está acusada de omitir informar sobre el presuntode las secretarías que encabezó.también explicó que pronto irán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir una recomendación a favor del piso parejo que pide su madre.ni encerrar a una mujer que está ansiosa de poder enfrentar su juicio para mostrar su inocencia”, expresó.Sobre la salud que guarda Robles Berlanga, a medio año de su detención, dijo queahorita presenta presión alta, que sin duda me tiene preocupada”.En medio del proceso por el que transita su familia, Mariana Moguel se dio tiempo para recordar que de Saltillo son sus abuelos maternos y recuerda la ciudad como su segunda casa.