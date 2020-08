Caso de residente podría ser infección crónica de Covid-19: IMSS; sigue en investigación

Escuchar Nota

*Que el paciente se haya registrado como un caso positivo bajo una prueba de PCR.

*Demostrar que ya tuvo una recuperación y una prueba de PCR negativa a covid-19.

*Comprobar que tuvo otra infección y esperar el resultado de una tercera prueba de PCR positiva.

"No podemos descartarlo como infección, pero no lo podemos confirmar, puede ser una infección crónica como ha sucedido en otros lados, principalmente hallado en la comunidad científica (y médica) con exposición prolongada (al virus)", comentó.



"De la primera prueba, el inicio de cuadro clínico a última prueba, después de la segunda exposición pasaron 52 días, es probable que sea una infección crónica", dijo y añadió que siguen investigando para determinar si se trata de una reinfección, pues puntualizó que en el primer contagio no se realizó la prueba PCR.



"Lo que se demostró en Hong Kong es que los virus deben ser distintos, que no sea el mismo virus (en su composición genética). De la primera infección, lo que se determina es una infección crónica; se debe secuenciar el virus, como del primero y segundo, y es muy raro que se demuestre", dijo.



