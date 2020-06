Caso excepcional: Finlandia le cambia el nombre a su isla Negra por ‘racista’

Escuchar Nota

Finlandia.- Finlandia va a rebautizar una pequeña isla llamada Neekerisaari, que significa isla Negra, en medio de la ola mundial de protestas contra el racismo, y pese a que el nombre del islote no está teñido por ninguna historia de colonialismo o de esclavitud, informa el Instituto estatal para el Idioma de Finlandia.



El Instituto considera este nombre "absolutamente despectivo" y, en este "caso excepcional", ha decidido cambiarlo, porque los mapas oficiales no deben contener "expresiones racistas".



El nombre de esta pequeña isla situada en el lago Pyhaselka, en el este del país, pasará a denominarse en los mapas partir de ahora con su antiguo nombre de Seppanen.



La isla es propiedad de la Asociación de Periodistas de Carelia del Norte, que posee allí una casa de verano, y que ya intentó cambiar su nombre antes, aunque entonces el Instituto se negó a hacerlo. Según el jefe de la asociación, Taru Vaananen, el nombre de la isla apareció en 1974 y deriva de un término antiguo que se traduce como "diario negro", una referencia a las caras y las manos de los periodistas que a menudo se manchaban con tinta, explicó Vaananen al medio local YLE. Sin embargo, los tiempos han cambiado y el origen del nombre ahora no es tan obvio para la gente de hoy.



En EE.UU. y otros países occidentales se vienen sucediendo protestas contra el racismo y la brutalidad policial, a raíz de la muerte en Mineápolis, el pasado 25 de mayo, del residente afroamericano George Floyd cuando se encontraba bajo custodia policial.



Con información de RT.