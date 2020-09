Caso #FreeBritney da giro inesperado; ¿quién es ahora responsable de su fortuna?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A últimos años Britney Spears ha dado mucho de qué hablar, desde sus novios y su salud mental hasta su papá y su fortuna.



El caso #FreeBritney ha tomado más fuerza en redes sociales e internautas piden que sea 'liberada' de la manipulación de su padre.



Como ya es bien sabido, desde hace un par de años Britney perdió cualquier capacidad de decisión sobre su vida y el manejo de su fortuna.



Todo quedó a cargo de su padre, quien la trata como a una niña.



¿Qué ha pasado?



Britney Spears le pidió a su hermana menor, Jamie Lynn, que se haga cargo del fideicomiso de su patrimonio multimillonario.



De acuerdo con The Blast, Jamie Lynn Spears presentó un expediente judicial la semana pasada, el cual establece que ahora es la fideicomisaria del patrimonio de la estrella de pop y pidió que los activos del Fideicomiso Revocable SJB se trasladen a una o más cuentas con Fidelity Brokerage Services.



Aún no hay nada seguro.



Este trámite debe ser aprobado por un juez, y desafortunadamente no cambia en nada el caso de su tutela.



Lo único que implica es que Jamie Lynn será la responsable de distribuir la riqueza de su hermana a sus hijos en caso de que muera.



Fuentes cercanas al asunto aseguran que Britney confía plenamente en su hermana menor.



Jamie Lynn es muy leal y protectora con Britney. No hay duda de que ella siempre se preocupa por los mejores intereses de Britney. Son mejores amigas y Jamie es la confidente más cercana de Britney. Ella es la persona perfecta para tomar decisiones financieras en caso de que algo le pase a Britney”, reveló la fuente.



¿Y entonces?



Britney solicitó a la Corte de California que fije como su responsable permanente a su abogada Jodi Montgomery, en vez de su papá.



La petición fue aceptada y parecía que habría luz en su liberación.



Sin embargo, en agosto pasado, la jueza Brenda Penny decidió que Britney seguirá bajo tutela legal al menos hasta febrero de 2021.



El youtuber Dross subió hace poco un video donde detalló el macabro caso. Aquí te lo dejamos: