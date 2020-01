Caso García Luna tiene más trascendencia que Odebrecht: AMLO

"Nosotros no seguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos, que se conozca la verdad cómo han actuado las corporaciones extranjeras, acuerdos si existen Testigos protegidos y como en este caso si estaban o no involucrados unos altos funcionarios, nada de quedarse a medias, nada a mas medias tintas, justicia, nada de simulación y tener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de droga", dijo.

El presidente, ya que es más trascendente que el de Odebrecht e incluso puede significar un cambio en la relación con Estados Unidos.En la conferencia de prensa matutina,, además de que representa una oportunidad para que se conozca toda la verdad sin acuerdos en el sótano del poder.Ayer se conoció que García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y detenido en Estados Unidos, busca un acuerdo con la fiscalía de ese país.El primer mandatario dijo que Ayudaría mucho “si se transparenta todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, tráfico de armas, la delincuencia que afecta a nuestro país”.Acompañado de integrantes de su gabinete, señaló que en su gobierno no hay venganzas políticas, pero se abre el espacio de conocer cómo operaban las agencias de seguridad extranjera en México.Confió en que se hable en el juicio de García Luna con toda libertad, “ayudará mucho a los dos países, y puede significar un cambio en la relación con Estados Unidos, que se atenga a la legalidad, a la transparencia no acuerdos en los sótanos del poder”.