Caso Vanessa Guillén: así fue cómo llegaron hasta los sospechosos de su desaparición

"Nadie debería tener miedo de denunciar acoso sexual dentro de una base militar, debido a eso hoy tenemos una persona muerta. Una mujer valiosa que no debería haber terminado (su vida) así", indicó hace un par de días la abogada Khawam.



"Supuestamente intentaron quemar su cuerpo y luego sacaron un machete, y comenzaron a desmembrar todo su cuerpo", dijo Khawam en el programa radial.



El pasado 22 de abril fue la última vez que vieron a la soldadoen la base militar de Fort Hood, en Killeen, Texas. Desde entonces, han transcurrido 72 días en los que la familia de la hispana, con persistencia y enojo, han exigido a las autoridades militares respuestas por la desaparición de la joven.A principios de esta semana, el hallazgo de restos humanos en las inmediaciones del río León, cerca del cuartel militar, dio más pistas sobre este sonado y estremecedor caso. Dos nombres vinculados a la desaparición de Vanessa Guillén salieron a flote: el del sargento Aaron Robinson, quien se suicidó luego de que las los investigadores lo contactaran para interrogarlo, y el de su pareja Cecily Aguilar, quien está detenida en una cárcel de Texas bajo averiguaciones.Natalie Khawam, la abogada de la familia Guillén, dijo que es posible que los restos hallados cerca de la base militar pertenezcan a la soldado Guillén. Además, luego de haber sido informada por los investigadores ofreció una versión aún no confirmada por las autoridades sobre cómo habría sido la muerte de la joven soldado y cómo Robinson y Aguilar buscaron la manera de desaparecer su cuerpo.Aunque las investigaciones parecen estar bastante adelantadas, todavía hay un par de dudas que quedan por despejarse: ¿la desaparición de la soldado Vanessa Guillén guarda relación con el presunto acoso sexual de un superior? y ¿los restos humanos hallados cerca de un río en Houston son de ella?A continuación presentamos cómo fue el proceso que condujo a ubicar a los principales sospechosos.El 23 de abril de 2020, el Comando de la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos (USACID) fue notificado por un capitán de la desaparición de la soldado Vanessa Guillén.La familia de la hispana entonces empezó a exigir respuestas a las autoridades de la base Fort Hood, señalando que Guillén les había dicho que estaba siendo acosada por un sargento.Tras su desaparición, algunas de sus pertenencias, entre ellas las llaves de su habitación, su cartera y sus documentos, fueron halladas más tarde en el área donde trabajaba ese día. Fue vista por última vez en el estacionamiento del Escuadrón de Ingenieros Regionales.Mientras se llevaban a cabo las investigaciones, el USACID ofreció 15,000 dólares por información que condujera a encontrar a la joven.Cerca de 30 integrantes del grupo civil Texas Equeesearch se unieron a agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas para realizar las labores de búsqueda; pero al no hallarse ningún rastro de Guillén, las autoridades decidieron suspender la búsqueda.La familia de Guillén y su abogada reportaron a las autoridades militares y a los medios de comunicación que la soldado les contó que estaba siendo acosada por un superior dentro de la base."El 8 de febrero Vanessa me confió que estaba muy preocupada porque estaba siendo acosada sexualmente por un sargento de la base. Me dijo que tenía miedo a denunciar lo sucedido porque nadie le creería", indicó recientemente su madre, Gloria Guillén.La abogada Natalie Khawam confirmó que esta información fue llevada hacia los estamentos militares de Fort Hood, añadieron que el sargento había seguido a la soldado hasta una ducha mientras estaba desnuda.Aaron Robinson era un sargento que trabajaba en la base militar de Fort Hood. Una investigación en el registro del celular de Vanessa Guillén reveló que los últimos mensajes que envió la soldado fue al teléfono de RobinsonLos investigadores entrevistaron a Robinson seis días después de la desaparición de Guillén. El soldado indicó que el 22 de abril tras terminar su trabajo, se fue a su residencia donde estuvo toda la noche con su pareja Cecily Aguilar. Sin embargo, dos testigos le aseguraron a los investigadores que vieron ese día a Robinson empujar una pesada caja con ruedas, sacándola del cuarto de armas hasta su vehículo.Cuando la unidad de investigaciones criminales del Ejército fue a interrogarlo en relación a la desaparición de Guillén, lo hallaron muerto. El hombre, había dicho la policía de Killeen previamente, sacó un arma y se disparó cuando los agentes intentaban hacer contacto con él.La unidad de investigaciones criminales confirmó este martes a Univision Noticias que fueron hallados restos descritos como "parcialmente humanos" cerca del río León, en el condado Bell."Debido al exhaustivo trabajo investigativo realizado por agentes especiales USACID, agentes regresaron a un área de interés cerca del río León, en el condado Bell, para hacer más trabajo de investigación en la búsqueda de la soldado Vanessa Guillén", escribió Christopher Grey, portavoz de esa unidad en un correo electrónicoLa abogada de la familia Guillén, Natalie Khawam, declaró que creen que los restos hallados corresponden al cuerpo de la soldado Vanessa Guillén.Khawam señaló también que tuvo acceso a los detalles sobre la muerte de Guillén tras una reunión de 4 horas con investigadores del ejército y en la que estaban presentes los familiares de la soldado.La abogada Khawam también indicó en el programa de radio de Nancy Grace, que el cuerpo de Guillén había sido desmembrado por Robinson y una persona más, que podría ser la novia de este, usando un machete. Luego la pareja intentó tirarlo al río.Los análisis al teléfono de Robinson revelaron que el 23 de abril, hacia las 02:00 am, el soldado estuvo cerca del río León y permaneció en el área por unas dos horas. Es el mismo lugar donde días más tarde se consiguieron los restos humanos.Los investigadores también han informado sobre la detención de una mujer por su presunta conexión con el caso.Cecily Aguilar, de 22 años, compañera sentimental del soldado Robinson, está acusada de un cargo de conspiración por manipular pruebas por el que podría enfrentar 20 años de cárcel. Actualmente está detenida en la cárcel del condado de Bell.“Él nunca negó nada de lo que le hicieron a Vanessa Guillén y a su cuerpo… le envió mensajes de celular a su novia con fotos de artículos sobre el hallazgo de restos”, se lee en la acusación contra Aguilar.Robinson tenía prohibido salir de la base militar pero se escapó. El 30 de junio, Aguilar estando bajo custodia policial llamó a Robinson quien le dijo: "Nena, ellos encontraron las partes", refiriéndose a los restos humanos hallados por las autoridades.En una rueda de prensa llevada a cabo desde la base militar de Fort Hood, en Texas, se anunció que aún no hay confirmación de que los restos humanos descubiertos el martes en las inmediaciones del río León, pertenezcan a Vanessa Guillén, además de que no hay aún un indicio claro entre el acoso sexual denunciado por sus familiares y la desaparición de la soldado."En las últimas 72 horas hemos logrado mucha información sobre el caso de Vanessa Guillén, pero lo estamos manejando con las autoridades pertinentes que están encargadas de la investigación. No podemos confirmar que los restos sean o no de Guillén hasta que no se haga una prueba especial de ADN, algo que aún no tenemos", indicó el general Scott Efflandt, comandante de Fort HoodCon información de Univisión