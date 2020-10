Casos de coronavirus aumentaron en estos estados

Escuchar Nota

"Si estábamos con un descenso, (pero) en las últimas semanas ha habido una meseta. En la estimación de hoy no hubo un cambio en los casos de la curva nacional ya que es una combinación de diferentes curvas y es posible que tengan ascensos en algunas y en otras descensos", dijo López Ridaura.



El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades,. Esto vinculado a la temporada invernal y el llamado ante una inminente segunda ola de Covid-19 en el país.Reiteró que en todas las entidades del país han registrado un descenso en la mortalidad, a comparación de la primera ola que hubo un gran incremento durante abril y mayo para descender de forma gradual y contínua por el resto de los meses.La entidad del Bajío no ha tenido un descenso constante en el número de casos ni en hospitalizaciones, esto al registrar 492 casos en la semana 40 (inicios de octubre), alcanzando su pico en la semana 28 (en junio y julio). López Ridaura explicó que la pandemia en la entidad no ha sido controlada a comparación de otras entidades.La entidad del norte del país ha registrado un claro rebrote, donde hubo un gran ascenso durante el inicio de la pandemia, para posteriormente representar varias semanas de descenso y tener un repunte a partir de la semana 37 (mediados de septiembre). Actualmente hay mil 482 casos estimados.Ridaura explicó que ha tenido un comportamiento similar en us curva al de Coahuila, donde ha habido un aumento drástico, luego algunas semanas de baja intensidad y posteriormente un repunte a mediados de septiembre. En que hay 408 casos activos estimados.Es la entidad que más ha registrado un aumento considerable de casos, algo mencionado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el pasado viernes, en que registró una curva que ha superado en número de casos a los primeros meses de la pandemia de Covid-19. Mientras que a inicios de la pandemia se tenían 569 casos estimados, actualmente hay mil 519.En los últimos días han aumentado el número de hospitalizaciones en la Ciudad de México, superando el 50 por ciento de camas de hospital. La curva de la capital no ha registrado un descenso considerable en casos activos, algo similar a Aguascalientes, pero esto se debe al tamaño poblacional de la región. Actualmente hay 6 mil 718 casos estimados.La curva en Durango no ha tenido una baja considerable en número de casos activo, que ha tenido subidas y bajadas, pero de forma ascendente. En los últimos días se volvió a batir el récord en casos estimados, con 768.La entidad tuvo un ascenso escalado de la pandemia de covid-19 durante junio y julio, con una meseta de transmisión que se ha mantenido hasta octubre, que también está reflejado en el número de casos recuperados. Hay actualmente 2 mil 918 casos activos estimados.La entidad, que regresó en el último reporte del semáforo epidemiológico pasó del amarillo a naranja, también ha registrado un aumento considerable de casos a partir de septiembre, donde sólo hubo un descenso considerable en agosto. Hay 871 casos estimados.El ascenso de casos también se ha registrado en la entidad, sobre todo a finales de septiembre y principio de octubre, donde la transmisión logró se controlada durante agosto, pero que ha tenido un repunte y un descenso en los casos recuperados. Actualmente hay 686 casos estimados.