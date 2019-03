Casos de diabetes a edad temprana frecuentes en México

El inicio a edad temprana de la diabetes es más frecuente en México que en cualquier otro país del mundo, por lo que es necesario un control más riguroso de la enfermedad para prevenir o retardar el desarrollo de complicaciones.El especialista de la facultad de medicina Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Rafael Campuzano, explicó en entrevista que en la actualidad 11.5 millones de personas viven con diabetes en México.Sin embargo, el 46.4 por ciento de éstos no realiza alguna medida preventiva para retrasar o evitar complicaciones, por lo que muchos de estas personas verán afectada su calidad de vida y por ende su vida productiva en los próximos años."Se ha promovido desde hace muchos años el hecho de que las personas que padecen diabetes pueden tener más años sanos y activos al modificar su estilo de vida, pero sólo el 53 por ciento de los mexicanos con este padecimiento toman medidas para evitar complicaciones”, sostuvo.Recomendó a quienes la padecen, evitar tomar tratamientos o recomendaciones que no sean estrictamente de un especialista y de preferencia un endocrinólogo, y lo más importante es ir con él antes de que la persona ya tenga complicaciones."La realidad es que poca gente en México sabe que un especialista en endocrinología no solamente estudia el sistema hormonal, puede ayudar en el tema de nutrición, control de diabetes, problemas de tiroides y muchos otros padecimientos y mejorar la calidad de vida de las personas”, destacó.Expuso que si al final la persona decide acudir por ejemplo con un nutriólogo, es importante que sea un profesional certificado y evitar tomar suplementos o tés “dietéticos” ya que pueden ser riesgosos para el hígado, “aun cuando sea un nutriólogo el que te los recomiende”.El especialista estuvo en esa ciudad para participar en la II Cumbre de Diabetes y Enfermedades Cardiovasculares, organizada por la firma Sanofi, en donde expertos hablaron sobre los retos que se enfrentan con estos padecimientos, los cuales son los principales problemas de salud pública en México.