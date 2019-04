Castigarán firma de renuncia anticipada

El PRD propone adicionar la fracción VIII al Artículo 406 del Código Penal, para castigar con 3 a 6 años de prisión y con 100 a mil días multa, tratándose de documentos públicos, a quien obligue a firmar una carta o documento en blanco que implique la renuncia de derechos del trabajadorTambién sancionará a quien imponga obligaciones al trabajador para menoscabar o anular derechos, ya sea que el trabajador labore en una empresa o institución pública o privada.En este último caso, castigará con 6 meses a 3 años de prisión y multa de 50 a 500 días multa, a quien obligue al trabajador a firmar cartas o documentos en blanco que impliquen renunciar a derechos laborales.La diputada Claudia Isela Ramírez Pineda señaló la necesidad de combatir prácticas vejatorias que condicionan el acceso a un empleo, a la renuncia de los derechos más elementales.“Los condicionamientos pueden manifestarse a través de la renuncia anticipada del trabajador, la firma de pagarés y otros títulos de crédito, de falsos reconocimientos de que el trabajador no ha padecido accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, o que se desiste de cualquier acción legal en contra del patrón en el supuesto de que existiera alguna controversia derivada de su relación laboral”.“Estos hechos colocan a las y los trabajadores en situación de vulnerabilidad que, por su dependencia económica, su situación de subordinación y necesidad económica, son constantemente abusados por los patrones o superiores jerárquicos, no solo en empresas privadas, sino también en oficinas públicas”.Refirió que no hay estadísticas de este problema, sin embargo, es conocida la estrategia de algunos empleadores de recurrir a una especie de acoso hacia el trabajador con el fin de cansarlo y obligarlo a renunciar, para evitar el pago de indemnizaciones.FRASE:“Esta práctica abusiva y rapaz, debe erradicarse pues genera inseguridad laboral, un sentimiento de impotencia y un estado de indefensión para el trabajador que pierde su forma de sustento y, por lo tanto, su estabilidad económica”.