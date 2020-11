Catalogan a Gael García Bernal entre los grandes del siglo

Escuchar Nota

CDMX-. Gael García Bernal fue nombrado uno de Los 25 Actores más Grandes del Siglo 21 por The New York Times.



El mexicano aparece en la última posición del listado hecho por los colaboradores del diario, Manohla Dargis y A. O. Scott, que consideran que esos artistas han eclipsado la gran pantalla en los últimos 20 años.







Al ganador del Globo de Oro le reconocen sus primeros trabajos, como Amores Perros e Y Tu Mamá También, cintas que catapultaron la carrera del actor.



“Tenía un don, ocupaba la pantalla y tenía un rostro que seguías mirando, en parte porque, con sus ojos de ciervo y mandíbula de linterna, fusionaba a la perfección los ideales de belleza femenina y masculina”, expresó Dargis sobre Gael.



Los colaboradores hacen mención, sobre todo, de las cintas que el mexicano ha hecho fuera de Hollywood, como Diarios de Motocicleta, La Mala Educación y No.



En la lista también figuran otros latinos, como la brasileña Sônia Braga y Oscar Isaac, de origen guatemalteco.



“Cuando los actores causan una primera impresión profunda, a veces se ven ligados a tus ideas sobre lo que pueden hacer. Después de Balada de un Hombre Común, asocié a Isaac con una derrota conmovedora, con un trasfondo de resentimiento a regañadientes”, compartió Dargis sobre Isaac.



La lista es bastante diversa, por las edades, trayectorias y orígenes de los mencionados.



Denzel Washington, Isabelle Huppert y Daniel Day-Lewis, respectivamente, aparecen en las primeras tres posiciones.



Joaquin Phoenix, Tilda Swinton, Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Willem Dafoe, Michael B. Jordan, Viola Davis y Mahershala Ali también fueron considerados en el listado.