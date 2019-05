Cataratas afectan a cuatro de cada 10 mexicanos

Entre 30% y 40% de la población en México tiene cataratas, y de ellos, la mitad requiere una intervención quirúrgica para no perder la vista, señaló la oftalmóloga Cristina Mendoza, del departamento, segmento anterior del Hospital Nuestra Señora de la Luz, en la CDMX.La médico advirtió que esta enfermedad visual aumentará en México por el envejecimiento poblacional.“Dentro de los principales problemas de la edad está la catarata. Si todos viviéramos 100 años, 100% tendríamos cataratas”, señaló durante su participación en el XXXIV Congreso Panamericano de Oftalmología.La especialista señaló que en el hospital donde labora, al igual que la Asociación para Evitar la Ceguera en México y el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, detectan en promedio 150 cataratas a la semana.Mendoza detalló que las cataratas no son exclusivas de los adultos mayores, pese a su prevalencia.“Existen cataratas congénitas, hay bebés que nacen con este padecimiento, sin embargo, no son los únicos, pueden existir cataratas traumáticas, cataratas por medicamentos, o de los pacientes con diabetes”, dijo.Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo. En el país, se estima que 350 mil personas desarrollan este padecimiento cada año.De acuerdo con la Agencia Internacional para Evitar la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés), la ceguera y discapacidad visual serán parte del futuro de la población a nivel mundial.Se prevé que se tripliquen los casos de miopía y retinopatía diabética, causantes de ceguera.La diabetes tipo 2, originada por la obesidad y sobrepeso, ha ganado terreno en el aumento de casos de retinopatía diabética, considerada como la tercera causa de ceguera en el mundo, pero la primera en personas en edad laboral en vías de desarrollo.“Han aumentado de forma exponencial en los tres hospitales (dedicados exclusivamente a la atención e investigación en salud visual del país). Tanto las consultas como los procedimientos de láser para su tratamiento”, declaró Cristina Mendoza, ante la alerta sanitaria por diabetes que hay en México desde 2016.Dijo que un diabético puede desarrollar retinopatía después de ocho o 10 años del diagnóstico, sin embargo algunos casos es antes, por descuido y por no controlar sus niveles de glucosa.Por ello, aconsejó que el tratamiento oftalmológico vaya de la mano con su control de azúcar.