Cate Blanchett presidirá jurado del Festival de Cine de Venecia

"Venecia es uno de los festivales de cine más sugestivos del mundo, una celebración de ese medio provocador y estimulante que es el cine en todas sus formas. Es un privilegio y un placer presidir el jurado", asegura.



"Su talento como actriz, junto a su inteligencia única y a su sincera pasión por el cine, son las dotes ideales para un presidente del jurado", subrayó.

La actriz, que tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre, anunciaron hoy los organizadores del certamen.La actriz australiana: "Cada año espero la selección de Venecia y siempre resulta sorprendente y notable", destaca en un comunicado.El director de la Mostra,, refrendada por el Consejo de Administración de la Bienal veneciana, por el "compromiso artístico" y la defensa del feminismo de la actriz, Óscar por "The aviator" (2005) y "Blue Jasmine" (2013).Pues Blanchett "no solo es un icono del cine contemporáneo, cortejada por los mayores directores de las últimas dos décadas y adoradas por el público".Sino que para Barbera es una "referencia social" por su "compromiso artístico, humanitario, de apoyo al medio ambiente, además de la defensa de la emancipación femenina en una industria como la del cine que aún debe afrontar prejuicios machistas".Blanchett, y regresará a Venecia, donde fue distinguida con la Copa Volpi a la Mejor Actriz en 2007 por su papel en el biopic sobre Bob Dylan "I'm not there" de Todd Haynes.Por el momento, que se conocerá más adelante, como el plantel de películas que competirán en sus distintas secciones.