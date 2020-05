Catea Fiscalía de BC casa de exgobernador

Escuchar Nota

Tijuana, BC.- Elementos de la Fiscalía General de Baja California catearon este viernes la residencia del exgobernador panista Francisco Vega de Lamadrid.



Alrededor de las 12:30 horas, tiempo local, elementos arribaron a la colonia Cumbres de Juárez, una de las zonas de mayor plusvalía en Tijuana, donde se localiza una de las viviendas del exmandatario.



“Abrieron la puerta, pero sólo dijeron ser empleados, el exmandatario no estaba presente en ese momento”, señaló un vocero de la Fiscalía General de la República encargado del operativo de revisión del inmueble.



Vega de Lamadrid es investigado, así como su esposa Brenda Ruacho, expresidenta del DIF Estatal, ante denuncias en distintas fechas de 2019 y 2020. La última fue presentada el pasado 5 de mayo por el auditor Superior del Estado, José Sergio Soto, y la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto, Eva Rodríguez, ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General.



Según el Gobierno de Jaime Bonilla, la Administración estatal pasada desvió mil 586 millones de pesos del erario, de acuerdo a una revisión especial que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE).



Los recursos ejercidos de 2014 al 2019 derivan de pagos a más de 100 supuestos proveedores a través de 273 operaciones inusuales, gastos que representan cerca del 40 por ciento del presupuesto anual de la Secretaría de Salud en la entidad.



De acuerdo con el expediente 0202-2019-42685 que integra la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la denuncia interpuesta es por la comisión de 10 delitos, entre los cuales se encuentran abuso de autoridad, cohecho, peculado y hasta falsificación de documentos.



Bonilla mencionó que en el caso estarían involucradas al menos 90 empresas registradas entre Baja California y la Ciudad de México, 40 de ellas con facturas falsas y acusó además al exmandatario de evadir los pagos por el servicio de agua en una de sus propiedades desde julio de 2015.



Anteriormente, Vega de Lamadrid respondió a las acusaciones en un breve comunicado en el que dijo estar dispuesto a responder ante las autoridades correspondientes, pero en esta ocasión no emitió ningún comentario tras el cateo.



Procesos abiertos



Hasta el momento no se tiene claridad del motivo del cateo de la Fiscalía, ya que existen tres denuncias en proceso contra el exgobernador Vega de Lamadrid y una a su esposa, Brenda Ruacho de Vega ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía estatal.