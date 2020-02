Catean oficina de diseñador de modas por tráfico sexual de menores

Escuchar Nota

“El diseñador y su empresa reclutaron, atrajeron y persuadieron a niñas y mujeres jóvenes, impresionables y muchas veces pobres, con pagos en efectivo y falsas promesas de oportunidades de modelaje lucrativas para agredirlas, violarlas y sodomizarlas. Nygard utilizó su considerable influencia en la industria de la moda, su poder a través de la corrupción de funcionarios y una red de empleados de su compañía ", señala la demanda civil presentada el 13 de febrero, a la cual accedió la AFP.



La policía dey elallanaron el martes las oficinas del diseñador de modas canadiense, acusado de violar adolescentes y mujeres jóvenes en lujosas fiestas en su mansión de Bahamas.Un portavoz de la fiscalía del distrito sur de Nueva York dijo a la AFP que el allanamiento tuvo lugar en la sede de su empresa, en el edificio Nygard de Times Square.Nygard, de 78 años, es blanco de una investigación penal desde hace cinco meses por explotación sexual de menores de edad, indicó el diario The New York Times en una investigación publicada el domingo.Diez mujeres no identificadas presentaron la semana pasada una demanda civil colectiva contra Nygard, acusándolo de abusar sexualmente de ellas en su mansión de las Bahamas, donde el diseñador reside desde 1986. Tres de ellas tenían entonces 14 años y dos 15 años.El acusado, un reconocido playboy de larga cabellera plateada y eternamente bronceado, usaba "alcohol, drogas, fuerza, fraude y otras formas de coerción" para tener sexo con estas niñas y mujeres jóvenes, a sabiendas de que muchas tenían menos de 18 años, señala la demanda.y dice que son el resultado de una pelea con su vecino multimillonario de las Bahamas, el gerente de un fondo de inversiones de Louis Bacon, quien contrató a detectives privados para investigarlo, según The New York Times.sobre mala conducta sexual de Nygard a lo largo de 40 años.Nueve exempleadas entrevistadas por el diario dijeron que Nygard las violó, las manoseó sin su consentimiento o les propuso tener relaciones sexuales.Según el Times, la mayoría de las 10 mujeres que presentaron la demanda fueron violadas en fiestas lujosas donde les ofrecían pedicuras, masajes, canilla libre de bebidas alcohólicas y paseos en jet ski., fue estimada en algo más de 640 millones de dólares estadunidenses en 2015, según la revista Canadian Business.