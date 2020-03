Cats nominada a la peor película del año; lidera los premios Razzies

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los premios Golden Raspberry, también conocidos como Razzies, están de vuelta en 2020. Tras las críticas negativas que recibió Cats, la cinta dirigida por Tom Hooper ha tenido el dudoso honor de ser la gran vencedora de los galardones, que también han reconocido, en este caso con su premio redentor, a Eddie Murphy.



Aunque estrellas como Halle Berry y Sandra Bullock han aceptado anteriormente sus premios Razzie, los antioscar de Hollywood, en persona, la pandemia de coronavirus obligó este año a cancelar la ceremonia y en su lugar la organización lanzó un video anunciando el nombre de los ganadores.



Es por eso que esta vez la bautizaron como The Lock-Down Edition (la edición del confinamiento).



Cats fue elegida como peor película, aunque se llevó más premios: peores actores secundarios para Rebel Wilson y James Corden, peor director para Hooper, peor guion para Hooper y Lee Hall, y peor dúo en pantalla para cualquier pareja de mitad felino, mitad humano.



Rambo: Last Blood se llevó dos estatuillas, una al peor remake y otra al peor temerario desprecio para la vida humana y propiedad pública.



John Travolta fue nombrado peor actor por una combinación de dos películas, The Fanatic y Trading Paint. Por su parte, Hilary Duff ganó como peor actriz por The Haunting of Sharon Tate.



El premio Razzie Redentor es una rareza entre los galardones ya que, en lugar de escoger lo peor del año, trata de destacar de forma positiva el trabajo de actores conocidos por haber hecho alguna mala película anteriormente. En esta ocasión lo obtuvo fue Eddie Murphy por su trabajo en Yo Soy Dolemite.