Catsup o kétchup: ¿sabes qué es en realidad esta salsa?

Ciudad de México.- La catsup es una salsa que no puede faltar en las casas, pues se necesita para muchos alimentos como hot dogs, hamburguesas, entre otros.



Pero..¿sabes realmente qué es la catsup? Para responder esta pregunta debemos recorrer el origen, pues un poco de historia no le hace mal a nadie.



A diferencia de lo que creías por muchos años, la salsa catsup o kétchup no tiene origen estadounidense, aunque la que conoces ahora, sí.



La salsa catsup tiene su origen en China. Era una mezcla de tomates, azúcar, vinagre, especias y otros condimentos. Con el paso del tiempo, las personas cambiaron la receta original hasta llegar a la de ahora.



La salsa catsup original tenía como objetivo acompañar al pescado y a la carne, después los ingleses la importaron en el siglo XVIII.



En 1876, el estadounidense Henry J. Heinz cambió la receta de la salsa catsup y la convirtió en la que ahora conocemos, años después comenzó a comercializarla.



La palabra kétchup tiene varias teorías, una de ellas es que gracias a su origen chino se llama así, pues viene del kôechiap, que significa salsa de pescado en escabeche, según la Real Academia de la Lengua Española.



En 1960 se publicó en la prensa, por primera vez, la palabra "catsup".



¿Qué es catsup o kétchup? Bueno, sabemos ya de donde viene y conocemos su sabor, pero seguimos sin saber la realidad.



En un principio se preparaba con tomates frescos, con el tiempo se dieron cuenta que prepararla con tomates en vinagre tenía un mejor resultado en cuanto a la conservación.



Si generalizamos las variedad de catsup que ahora podemos encontrar en el supermercado, concluimos que esta contiene: una gran cantidad de aditivos, el nivel de azúcar va del 3 al 10%, sal, se elabora a partir de un concentrado de tomate, vinagre, especias y más.



La realidad es que no es tomate fresco, es más bien una mezcla de condimentos procesados con un gran sabor.



Tal vez ahora que sabes qué es la catsup no la veas con los mismos ojos, pero quizá la sigas comiendo con el mismo entusiasmo.



La catsup la puedes usar para unos deliciosos hot dogs, como los que te presentamos en este video.