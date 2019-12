Causa furor el segundo álbum de Harry Styles

publicó este viernes 13 de diciembre Fine Line, su esperado nuevo álbum, el segundo en solitario después de sus años en One Direction y continuación del debut homónimo que lanzó en 2017.El álbum ya está disponible en todas las plataformas habituales de streaming y se puede comprar también en formato físico en CD digipack y doble vinilo y digital.Anticipado hace unas semanas por el sencillo "Lights Up", cuyo video fue filmado en México y que ya acumula más de 100 millones de reproducciones, este segundo trabajo de estudio de Styles incluye doce nuevas canciones.De igual forma, la estrella dio a conocer el video completo de la canción "Adore You", que está ambientado en una mágica isla ficticia llamada Eroda, que se refiere a Adore deletreado al revés.El músico británico recorrerá el mundo con su Love On Tour, que comenzará en abril de 2020 en Reino Unido, recorriendo toda Europa y Norteamérica, incluido México.Las fechas de la gira en Sudamérica serán anunciadas próximamente mientras que las fechas en Asia y Australia serán anunciadas en 2020.