Causa polémica Plaza de la Mujer de Torreón

Torreón, Coah.- Opiniones encontradas y polémica se generó luego de la inauguración de la Plaza de la Mujer, celebrada ayer por el alcalde Jorge Zermeño en la calzada Colón. Colectivos de mujeres consideraron la escultura que ahí se instaló como una "falta de respeto". El Siglo de Torreón Y es que se trata de un "antimonumento" que utilizó varias piezas usadas de cocina, tales como ollas, comales y sartenes, los cuales fueron pintados de diversos colores y agrupados para formar árboles de metal; en algunos de los sartenes se escribieron testimonios de violencia sexual y doméstica."Me parece una falta de oficio político impresionante, realmente es el teatro del absurdo con esta administración, acaban de aprobar un manual de lenguaje inclusivo y no sexista, estamos en el Día Internacional de la Mujer y salen con estas cosas... No puede ser que se pongan a develar una escultura con ollas y sartenes, que reproduce estereotipos que están tan vistos, realmente no tengo un calificativo para esto", reclamó Adriana Romo, de la Red de Mujeres en la Laguna.Adriana Romo dijo que el proyecto además ha generado "enojo", no sólo por el "mal gusto y la falta de estética" de las obras de los sartenes, sino por el hecho de que se llevó a cabo con dinero público. "No estamos de acuerdo en que usen nuestro dinero en esas mamarrachadas", señaló.Al respecto, la titular del Centro de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón, Patricia González de Santiago, ofreció su punto de vista a El Siglo de Torreón respecto a la obra de la Plaza de la Mujer."Creo que es una pieza de arte relacional, tiene que ver con la gente violentada, que se observa la obra a través del prejuicio y lo relacionan precisamente por eso, pero aquí lo más importante es reflexionar sobre el tema y en ese sentido hay que basar las opiniones. Esta situación nos revela la necesidad que existe en cuanto a la difusión de la cultura del arte en Torreón, fue una obra en la que se cuentan historias de 32 mujeres violentadas, con objetos que se usan para ejercer violencia sobre las mujeres tradicionalmente, creo que es un tema de interpretación".González de Santiago, directora del centro, confirmó que algunas de las obras fueron realizadas por alumnos de la casa de estudios, pero se hizo a través de una convocatoria externa y en ningún momento la universidad participó directamente en el proceso creativo."Fue un tema que se manejó por fuera, como si le piden a la Facultad de Odontología recomendaciones sobre odontólogos. Hay que aclarar que no tuvimos injerencia en esa obra, tampoco en su forma de expresarla, no recibimos un solo peso por ese proyecto y en ese sentido estamos un poco fuera de ese proyecto, hemos visto algunos comentarios que nos involucran y realmente son incorrectos".Por la tarde del viernes el Instituto Municipal de la Mujer, informó a través de redes sociales que el proyecto es un "antimonumento, que simboliza y resignifica los episodios de violencia que viven las mujeres, en el ámbito doméstico.Creaciones en metal que representan dos árboles, en los cuales se colocaron 32 sartenes donados por usuarias del IMM, que fueron intervenidos artísticamente en la parte posterior, creados por alumnas del Centro de Artes Visuales, contienen testimonios otorgados por las usuarias, quienes están en proceso de resignificación y empoderamiento después de vivir violencia sexual y doméstica".