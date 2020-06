Causa revuelo serie sobre el caso Paulette

Escuchar Nota

“Estamos muy contentos con el resultado, creo que es una conversación necesaria; si bien es un hecho que sucedió hace 10 años, es una tragedia de corrupción, política y búsqueda por la justicia que aún es relevante.



“Hay interrogantes y complejidades en este caso que permanecen vigentes, y por eso quisimos contarla”, expresa en entrevista Regina Blandón, quien forma parte del elenco.

“El objetivo de la serie no es resolver el caso, sino mostrar los detalles de la investigación, lo que ocurrió en ese tiempo y el punto de vista de la procuraduría, de los medios y de la familia, lo que vivimos todos con una incertidumbre total”, explicó.

“Realmente, el toque de comedia es solo un reflejo de cómo se manejó el caso desde el comienzo en aquel entonces, fue un circo. Es una sátira porque el manejo de las cosas, en su momento, fue un chiste, un insulto para todos”, mencionó.

Honestamente el hecho de que la gente esté más indignada del tono de una serie que como se llevó el caso en la vida real habla fatal de nosotros como sociedad. #PauletteGebara pic.twitter.com/lDkR2D38MJ — David Allegre (@davidallegre) June 13, 2020

“Si hubiera sido anunciada como documental, entiendo que te hubiera molestado que no fuera un ‘caso de investigación’, pero dice ‘miniserie’”, destacó.

El polémico caso de la pequeña Paulette, quien tras días desaparecida fue hallada sin vida debajo de su cama, sacudió a México en 2010 y ahora es retomado en la nueva serie deSi bien la producción de(Cindy la Regia) desmenuza el caso, la actriz aclara que no pretenden hacer ningún juicio de valor, sino plasmar únicamente los hechos que se dieron a conocer en su momento.“Todo está tratado con el mayor respeto, sin buscar echar culpas; está basado en hechos y en lo que todos vimos todos en las noticias, a nosotros no nos corresponde juzgar a nadie.En la producción, en la que comparte créditos con Darío Yazbek, Adrián León, Mario Alberto Monroy y Diana Bovio, entre otros, Blandón interpreta a Carolina, una periodista decidida a encontrar la verdad.“Es un personaje chingón y diferente, aunque realmente es ficticio; funge como un contraste a la narrativa sensacionalista de los medios en torno a la investigación, en cómo lo manejaron”, comparte.“Aquí ella está luchando para mostrarse como una periodista seria. Busca incansablemente los hechos, y se da cuenta de que eso no importa cuando la verdad está predeterminada y ya verán cómo se va por ahí”.La serie, que forma parte de una antología deque retrata crímenes reales en Latinoamérica (previamente abordaron los casos de Luis Donaldo Colosio y el del colombiano Luis Andrés Colmenares), está disponible en la plataforma.Regina Blandón respondió a las numerosas críticas de las que fue objeto la producción diciendo que hay que tener en cuenta que se tarta dePor último, aclaró que desde un principio se promocionaba la trama como una miniserie y no como un documental que incluiría casos de investigación.La producción de Historia de un Crimen: La Búsqueda fue hecha con base en una investigación para relatar la experiencia de los involucrados.