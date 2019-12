Causa una carambola en LEA por no hacer fila y se va

Caos vial se vivió a primera hora de ayer al registrarse una carambola que dejó cuantiosos daños materiales en cuatro vehículos, en el tramo conocido como La Lechera.Los hechos ocurrieron minutos antes de la 6:00 horas en periférico Luis Echeverría Álvarez, en el paso deprimido que conduce hacia el bulevar Nazario Ortiz Garza, cuando un vehículo que se incorporó a la fila le quitó el derecho de paso a una camioneta Town & Country con placas FNY 7852.A pesar de que la camioneta logró disminuir su velocidad para no pegarle, un vehículo Cavalier se impactó en la parte trasera, saliendo proyectado hacia los carriles centrales, donde posteriormente le pegó a un Volkswagen Vento.Ante los hechos, otra camioneta Ford Escape se unió a la carambola, quedando con mínimos daños en la parte frontal, mientras que las otras unidades presentaron severos daños.Aunque el percance fue aparatoso, no se registraron personas lesionadas y no fue necesario el arribo de socorristas.