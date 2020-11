Causan 44% de hackeos los propios empleados

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El 44% de las empresas ha señalado que las fugas de información que han sufrido este año se deben a empleados y exempleados, de acuerdo con la firma de ciberseguridad Forcepoint.



“Podemos predecir el tipo de riesgo que me están representando; podemos predecir si un usuario se va a robar información o se comporta de una forma no ética”, dijo Ramón Castillo, ingeniero de Forcepoint para México y Centroamérica.



Para 2021, advirtió, esta tendencia podría acelerarse gracias el surgimiento de células organizadas de ciberatacantes que infiltren a alguno de sus miembros como un supuesto colaborador de la empresa o recluten empleados a las compañías con el objetivo de filtrar propiedad intelectual.



Los desarrolladores de inteligencia artificial tienen el reto de entrenar sus algoritmos con los datos adecuados para detectar conductas no éticas o fraudulentas de los usuarios.